Massa se refirió a la suba del dólar y la inflación

viernes 04 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, adjudicó a maniobras “especulativas” la suba del dólar blue a medida que se acercan las elecciones primarias y destacó que se trata de sectores que intentan provocar incertidumbres a pesar del avance del acuerdo con el FMI y las restricciones que impuso la sequía.

Massa realizó estas declaraciones desde Córdoba, donde participó de actividades de campaña entre las que se contó una reunión con 61 gremios de la provincia que conformaron la “Mesa sindical Massa Presidente”, para brindar su apoyo a la candidatura presidencial del Ministro.

En ese contexto, el ministro se refirió al impacto de la suba de los tipos de cambio luego de que se incorporaran medidas para encarecer el acceso a divisas y de las medidas que tomó la Comisión Nacional de Valores (CNV) para arbitrar sobre el uso de bonos para dolarizarse.

“Hay una cosa especulativa sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder U$S 21.000 millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad”, señaló.

Massa hizo estas declaraciones el mismo día que el dólar blue pegó un salto de casi $10 y tocó ayer un nuevo máximo histórico nominal (577) para cerrar la jornada a 570 pesos.

El dólar paralelo viene de acumular en julio, un mes de fuertes sobresaltos, un aumento de 11,3%, por encima del dólar oficial (+7,2%) y del plazo fijo tradicional (+8,1%). Se trató del mayor incremento mensual para el dólar informal desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.

La inflación de julio

Por otra parte, el ministro de Economía estimó que la cifra de inflación de julio será “parecida a la de junio” y remarcó que la caída en el indicador ocurrirá recién en 2024, por el aumento exportaciones.

“Ahora no se puede (bajar) porque tenés 21 mil millones de dólares de pérdida por la sequía, eso tiene un enorme impacto”, justificó el ministro. A su vez, Massa apuntó directamente contra los referentes de la oposición, sobre todo contra Patricia Bullrich, por su propuesta de salir del cepo apenas asuma, en caso de ganar las elecciones.

“El deseo de devaluación y de llevar a una unificación cambiaria lo han planteado gran parte de los dirigentes políticos que hablan de economía desde la oposición, y plantean déficit cero y unificación cambiaria”, remarcó.

