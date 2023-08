Malestar por la alta tasa de interés para bajar inflación

jueves 03 de agosto de 2023 | 6:02hs.

Lula da Silva acusó ayer al titular del Banco Central, el bolsonarista Roberto Campos Neto, de defender intereses ajenos a la economía del país con la conducción de la política monetaria de altas tasas de interés pese a la desaceleración de la inflación.

“Este muchacho que está en el Banco Central no entiende de pueblo y no entiende de Brasil. A quién está sirviendo, no lo sé. A los intereses de Brasil no. Esperemos que baje la tasa de interés”, aseguró.

Campos Neto fue designado por el exmandatario Jair Bolsonaro al frente de la autoridad monetaria y continuó bajo la ley de la independencia del Banco Central con un mandato hasta 2024, pero parte del oficialismo ha pedido su renuncia porque lo acusa de enfriar la economía para intentar reducir el éxito económico de la gestión de Lula.

Lula pidió que el banco de los Brics sea más flexible que el FMI