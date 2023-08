Biden y Trump, empatados en intención de voto

miércoles 02 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, se encuentra codo a codo con el expresidente republicano Donald Trump en la carrera para las elecciones de 2024, según una encuesta publicada ayer por el diario The New York Times. A pesar de las acusaciones penales contra Trump y el mayor apoyo de los demócratas a Biden, el sondeo, realizado del 23 al 27 de julio, encontró que ambos estaban empatados en un 43% “si las elecciones presidenciales de 2024 se celebraran hoy”.

De los votantes de las primarias demócratas, el 45% apoyó la nominación de Biden, de 80 años, mientras que el 50% dijo que el candidato debería ser otra persona, mostró también la encuesta, elaborada por la universidad Siena College, del estado de Nueva York.

Del último grupo, el 39% citó su edad como la razón más importante de su oposición y el 20% se refirió a su desempeño laboral. En comparación, otra encuesta de The New York Times/Siena College realizada hace un año encontró que el 64% de los votantes demócratas querían un candidato presidencial diferente a Biden. Aún así, el apoyo a Biden sigue siendo tibio. Este año, solo el 20% de los votantes de las primarias demócratas dijo que estaría “entusiasmado” si Biden fuera el candidato presidencial y el 51% comentó que estaría “satisfecho pero no entusiasmado”.