Normelia Dos Santos: “vamos a trabajar para que se vean los problemas de la frontera”

martes 01 de agosto de 2023 | 11:16hs.

“Vamos a llevar al Parlasur las inquietudes que tiene la gente que vive en la frontera, que muchas veces por el centralismo de la política queda olvidada”, expresó Normelia Dos Santos, Concejal de El Soberbio y precandidata a Parlamentaria del Mercosur por el Partido Agrario y Social.

En su carta de presentación hacia las PASO a realizarse el próximo 13 de agosto, la productora dio a conocer algunas de sus ideas de cara a los comicios.

“Es muy importante plantear y dar a conocer lo que vivimos en la frontera. Nosotros no vemos a la frontera como un límite, sino como un nexo de unión y en ese eje voy a trabajar mucho. El Alto Uruguay vive siempre dependiendo de cosas del vecino país, entonces yo creo que es muy importante también que nos escuchen y que se preocupen más por nosotros que cuando nacemos ya tenemos nexos con la frontera no solamente comerciales sino que también familiares”, manifestó la pre candidata y agregó “vamos a trabajar para que se vean los problemas de la zona. Sabemos que la inflación no está fácil, la plata no alcanza y es por ello que vamos a trabajar en que vean nuestras necesidades”.

“Estamos alineados con Sergio Massa con la intensión de seguir la política que llevan adelante, el de ayudar a las clases sociales más necesitadas”, cerró.