Abel Motte luchará por la actividad virtuosa del trabajo

martes 01 de agosto de 2023 | 10:21hs.

El precandidato a Diputado Nacional Abel Motte por Hacemos Unidos, empresario cárnico en la provincia de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Esta campaña es superadora, tengo la experiencia necesaria para hacer una oferta electoral. Este es un buen momento donde puedo aplicar mi vocación, de ser un servidor del pueblo y estoy muy feliz de hacerlo”.

“Tenemos con Juan Schiaretti, precandidato a presidente, queremos modificar varias cosas ya que hay dos actividades: las puntuales regionales que nos competen a todos los misioneros, que son problemáticas que tenemos que ir los que tenemos una propuesta para solucionarla con la integración económica. Sabemos bien que Misiones vende mucho a la frontera, pero las normas que hice en su momento como el régimen de equipaje de exportación simplificada, están dados de baja o exigen liquidación de divisas de exportación, por lo tanto no se puede usar el régimen, esto hay que modificarlo, hay que ponerlo en actividad plena”.

Además apuntó que la provincia exporta todos productos finales con valor agregado argentino, la mayoría de las exportaciones derivadas del agro todas son con muy poco valor agregado y no se puede exportar así, nos tratan como contrabandista cuando nosotros somos un engranaje de crecimiento”.

“Quiero ir a gestionar a nivel nacional en la embajada de Paraguay un reconocimiento económico por la atención médica que se le da a todos nuestros hermanos paraguayos, que no es que esté en contra, pero me parece que los misioneros no podemos seguir pagando la atención médica a otro país y con la cotidianeidad. Los misioneros que habitamos este suelo tenemos un costo muy elevado de salud, lo paga el gobierno pero con la recaudación de todos los misioneros”, sostuvo.

A continuación destacó que quiere que la provincia de Misiones sea competitiva, “quiero usar todos los planes sociales como una gran fortaleza, que las nuevas industrias que se radiquen puedan tener como un crédito o una disminución de su costo laboral en materia de toma de nuevos puestos de trabajo, capacitando por la demanda de las empresas. Esto ya lo estamos haciendo hoy, recorriendo las empresas para ver qué área necesita de capacitación para que un ciudadano luego de los seis meses tengo una inserción laboral y si tiene un plan este plan no se va a dejar de pagar, pero queremos una ley para darle la tranquilidad al ciudadano de que esto va en serio”.

“Estoy trabajando fuertemente con todo el área empresarial para abrir nuevos mercados, porque el legislador no es solamente para hacer leyes, un legislador es el representante de una comunidad y para esto estamos armando ya todas las agendas necesarias de las embajadas que están en Buenos Aires, hablar con los Agregados Comerciales, mostrarle nuestra oferta exportadora y ellos que nos reclamen su demanda y tratar de cubrirla con valor agregado”, subrayó.

Por otra parte, Motte mencionó que buscan hacer gestiones en la agenda forestal, “dejar de vender tablas y buscar vender muebles, que este es un sueño hiperanhelado por mí, siempre trabajo que nos generen una revolución productiva en la provincia de Misiones. Queremos una modificación laboral, sencilla, clara, equilibrada, que beneficie tanto al trabajador como al empresario. Lo nuestro está ciento por ciento a la actividad virtuosa del trabajo”.

“Queremos gestionar con el Ministerio de Educación de la Nación un sistema de educación que esté vinculado a un plan productivo a corto, mediano y largo plazo para que los jóvenes que van a estudiar sepan que tienen trabajo después de haberse recibido. Quiero invitar a la gente que se acerque a sufragar porque si No Votás, Votás”, que se acerquen, no se queden en la casa porque es un día de esfuerzo por cuatro años de sufrimiento, es importante acercarnos a elegir”, finalizó.