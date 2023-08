Massa cancela pago al FMI y resalta que no usaron reservas

martes 01 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, afirmó ayer que la Argentina cancelará su vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin usar “ni un solo dólar de sus reservas” en dólares, a través de un préstamo del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y con yuanes del segundo tramo del swap acordado con China.



“Quiero llevarles tranquilidad, Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento (con el FMI) del día de hoy (por ayer)”, señaló Massa en un mensaje difundido desde el Palacio Hacienda previo a la apertura de los mercados financieros.



El ministro detalló que los “U$S 2.700 millones que se pagarán hoy (por ayer)” al organismo multilateral provienen de un préstamo de “U$S 1.000 millones del CAF y los U$S 1.700 millones restantes se cancelarán con yuanes que forman parte del segundo tramo del swap acordado con China”. De esta manera, Argentina empleará por segunda vez la moneda china para pagarle al Fondo, la cual conforma la canasta de divisas aceptada por ese organismo que incluye además del renminbi, el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina.



El ministro agradeció la aprobación de “20 de los 21 países miembros del CAF y la decisión de toda la comunidad latinoamericana de asistir y fortalecer las reservas argentinas”.



“El acuerdo con el fondo es probablemente la peor herencia del gobierno anterior, básicamente porque se trata de una deuda que no está ni en rutas, ni escuelas, ni hospitales, ni en ninguna mejora ni para las empresas, ni para las familias argentinas”, reflexionó Massa en la apertura de su escueto mensaje.



De hecho, recordó que “terminó siendo un programa que sólo sirvió para financiar la salida de capitales de la Argentina allá por el 2018-2019”.



“Argentina debe convivir con ese acuerdo y debe resolverlo hasta tanto pueda pagarlo y transformarse nuevamente en un país soberano”, subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.



En otro tramo de su presentación, recordó que el acuerdo técnico del viernes se concretó en el marco de la “quinta y sexta revisión”, para tener la posibilidad de “acceder a un desembolso de U$S 7.500 millones durante agosto”. De todas formas, dejó en claro que esos dólares ingresarán precisamente entre el 17 y el 21 de agosto, a través de la aprobación en el directorio del Fondo, que también permitirá avanzar con una “nueva revisión de un segundo desembolso en el mes de noviembre”.



“De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda, se agregó la peor sequía de la historia que nos costó más de U$S 20.000 millones de nuestras exportaciones para este año y más de U$S 5.000 millones de ingresos del sector público nacional como consecuencia de los impuestos que generan esas exportaciones”, aseguró el ministro.



En este contexto, reiteró la necesidad de “cuidar las reservas, mantener el nivel de actividad y las importaciones de bienes intermedios y terminados, que son clave para el funcionamiento y la producción de la economía...”.

Analistas financieros evaluaron el plan de pago

Para el economista de la Universidad de Buenos Aires Pedro Gaite, la presentación del acuerdo de pagos al FMI, “es una buena noticia porque se trata de un acuerdo que permite sostener el programa y poder pagar gracias a que nos adelantan los desembolsos de junio y los de septiembre”.



Sin embargo, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, asegura que, “si bien se evita riesgo de crisis por colapso de reservas del Banco Central (BCRA), se mantiene la delicada situación financiera”. Así, considera que es positivo que se haya acordado algo y que se hayan realizado anuncios respecto del FMI, pero que, por otro, el desembolso va a llegar después del receso del organismo, o sea, en la tercera semana de agosto.



No obstante, el economista Federico Glustein señala que “el acuerdo es necesario, más allá de lo que pueda suceder después”. Y explica que esto se basa en el hecho de que “un default hubiera sido una catástrofe para la macro del país en momentos preelectorales y con indicadores malos”.



Efectos del pago

Glustein indica que el primer impacto en los mercados se vio con una pequeña mejora en los bonos soberanos. Sin embargo, advierte que, al estar en climax electoral, juega más esa realidad y, por ende, no se observan grandes modificaciones en el sector financiero.



A pesar de eso, sí hay algunas señales de alerta para seguir de cerca, como la que menciona el director de Epyca Consultores, Martín Kalos, cuando indica que “habrá un impacto en precios, principalmente, como consecuencia de las medidas fiscales que se tomaron para el acceso a dólares para importadores”.



Señala que esa decisión que se tomó para no implementar un salto nominal del tipo de cambio, por lo cual se habla de una “devaluación fiscal”, seguramente, redundará en un encarecimiento de productos porque muchos van a ver trasladado a precios ese incremento impositivo. Y, por otro lado, no descarta que también algunos actores se vayan a cubrir ante la expectativa de una devaluación a futuro, que, tras estos indicios, se hace más fuerte.



Por otro lado, como otro efecto del compromiso con el FMI, en el mercado se estima que el Palacio de Hacienda va a tener que subir las tasas de interés de los instrumentos de las letras que ofrece en las licitaciones que realiza todos los meses y que tendrá que conseguir niveles de financiamiento neto superiores a los que venía mostrando en los últimos meses, si es que no puede achicar los niveles de déficit fiscal primario que viene mostrando desde que comenzó 2023.