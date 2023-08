Pablo Moyano pidió a Massa una suma fija para obreros

martes 01 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reiteró ayer su apoyo al precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa al valorar “todo el esfuerzo” que realiza desde el Ministerio de Economía, y reiteró la necesidad de implementar “una suma fija” para aquellos trabajadores que no llegan a “empatar la inflación”.



“El gobierno ha priorizado el salario de los trabajadores, pero le estamos pidiendo una suma fija para los gremios que no pueden ni siquiera empatar la inflación”, afirmó Moyano en declaraciones a la radio Futurock.



El dirigente sindical aseguró que desde Camioneros y con el respaldo de la CGT acompañan la candidatura de Massa y valoró “todo el esfuerzo que está llevando adelante” desde la cartera económica.



“Se está viendo mes a mes cómo de a poquito baja la inflación. Lo importante es que todas las organizaciones gremiales discutimos paritarias, cosa que otro gobierno hubiera congelado, y muchas organizaciones han superado o empatado la inflación”, destacó.



Por otro lado, advirtió que “la derecha viene por las indemnizaciones, la caída de los convenios colectivos de trabajo y la precarización laboral”, y resaltó que con Massa los trabajadores tienen “la tranquilidad de que el modelo sindical argentino, a través de los convenios colectivos de trabajo, se va a mantener”.