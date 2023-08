Trump triplica en intención de votos a DeSantis

martes 01 de agosto de 2023 | 6:02hs.

El expresidente estadounidense Donald Trump tiene tres veces más intención de voto en la interna presidencial del Partido Republicano que su principal rival, Ron DeSantis, según una encuesta publicada ayer.



Un 54% de los encuestados dijo que votaría por Trump, mientras que un 17% señalaron que apoyaría a DeSantis, gobernador del estado de Florida, según este sondeo publicado por el diario The New York Times. Detrás le siguen el ex vicepresidente Mike Pence, la exembajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, y el senador Tim Scott, cada uno con 3% de intención de voto, según la encuesta.



Trump recibiría el respaldo de casi 60% de los republicanos de más de 65 años y de los de entre 18 y 29, mientras que DeSantis obtendría el apoyo de nueve por ciento y 15 % respectivamente en esas franjas etarias.