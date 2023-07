El gobierno anunciaría hoy los detalles del acuerdo con el FMI

lunes 31 de julio de 2023 | 6:02hs.

Altas fuentes oficiales anticiparon a Ámbito que el gobierno anunciaría hoy a las 9 de la mañana los detalles del pago de vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En las últimas horas, se confirmó la llegada de un préstamo “puente” que otorgó la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se suma a los yuanes provenientes del swap con China. Desde el equipo económico confirmaron que también se pagará el compromiso de unos U$S 800 millones pautado para el primer día de agosto.



El nuevo dólar agro motivó la liquidación de divisas y mejoró la posición del Banco Central en la última semana del mes. La ingeniería elaborada por el Ministerio de Economía terminó de abrocharse el viernes, cuando el directorio de la CAF se reunió de forma extraordinaria y aprobó un depósito a corto plazo a favor del BCRA por U$S 1.000 millones.



El comunicado oficial del organismo multilateral explica que el fondeo apunta a “apoyar al país en el pago del servicio de deuda que debe realizar en los próximos días al Fondo Monetario Internacional”. Con esa confirmación sobre la mesa, Sergio Massa organizó por la noche una reunión virtual del equipo económico.



En esa cita, de la que participaron el presidente del BCRA, Miguel Pesce; su vice, Lisandro Cleri; y el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, entre otros, se cerró la fórmula que se anunciará hoy y que servirá para cumplir los vencimientos de los próximos días y mantener a Argentina al día con sus compromisos financieros.



Según confiaron fuentes oficiales a Ámbito, el préstamo puente de la CAF y un remanente de yuanes del primer tramo del swap con China formarán parte de la operatoria. En las últimas horas se descartó la posibilidad de un fondeo por parte del Banco Internacional de Pagos (BIS): “No hizo falta”, confió la alta fuente ante la consulta de este medio.



De esta forma, hoy se pagarán unos U$S 2.600 millones antes de que el propio FMI gire el desembolso de los U$S 7.500 millones que comprometió en el acuerdo a nivel staff para la segunda quincena de agosto, una vez que termine el receso de verano del organismo.



Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que a pesar de que se podía posponer hasta fin de mes, también se pagará el vencimiento de intereses por U$S 800 millones que opera mañana. Con este esquema, el gobierno descartó también la idea que parecía imponerse hasta la semana pasada: pagar una vez que el Fondo Monetario transfiera los Derechos Especiales de Giro.

Privados plantean bajar el gasto

Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el paquete impositivo que anunció el Ministerio de Economía en los días previos



al acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional, no será suficiente para cumplir el objetivo de terminar la gestión de Alberto Fernández con un déficit fiscal primario del 1,9% del PBI.



A criterio de la tradicional entidad que dirige el economista Nadín Argañaraz, va a ser necesario sumar una reducción del gasto un poco más severa de la que se venía produciendo hasta ahora.



“Teniendo en cuenta que a raíz de la sequía los ingresos tributarios caerían alrededor de 1,1% del PBI, compensada parcialmente en 0,9% del PBI por la introducción de nuevas medidas de ingresos a partir del 24 de julio, el gasto sería el que tiene que hacer el esfuerzo residual adicional para cumplir la meta”, se señala en el último informe del Iaraf.



De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el gasto primario debería finalizar el año en 19,7% del Producto Bruto Interno para lograr el objetivo. Teniendo en cuenta las erogaciones acumuladas en el primer semestre, el IARAF señala que “el gasto primario en 2023 tendría un descenso real del 6% y de 0,6 puntos porcentuales respecto del Producto de 2022”.