Massa llamó a abrazar casa por casa a los desilusionados

lunes 31 de julio de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, exhortó ayer a “ir casa por casa, barrio por barrio, para abrazar a aquellos que se desilusionaron “ y convencerlos de votar al oficialismo.



Lo afirmó en un plenario de mujeres peronistas militantes en la ciudad bonaerense de Merlo, donde dijo que en caso de llegar a la Presidencia seguirá defendiendo el principio del “desarrollo con inclusión, que debe partir de la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos”



También llamó a ir a votar. “Si no vas a votar estás favoreciendo a Patricia Bullrich, a Larreta o a Milei, y si no queres que vuelvan ellos, anda y pone el voto en las Paso”, fue la arenga de Magario. Antes de la vicegobernadora de Buenos Aires, Di Tullio también había pedido que “busquen el DNI y vayan a votar el 13 de agosto en las primarias”.



Unión por la Patria bajó así un mensaje apuntado a elevar el nivel de participación electoral en las Paso del 13 de agosto ante la reducción de la cantidad de votantes que se registró en distintas provincias.