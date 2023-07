Drones ucranianos golpearon edificios comerciales de Moscú

lunes 31 de julio de 2023 | 6:02hs.

Rusia derribó ayer drones ucranianos dirigidos contra Moscú y sus alrededores que dañaron dos torres de oficinas y obligaron a cerrar un aeropuerto internacional, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la guerra estaba llegando a Rusia y que esto era algo “inevitable y justo”.



El Ministerio de Defensa ruso señaló en un comunicado que un dron que se dirigía a Moscú fue derribado en las afueras de la ciudad y que otros dos fueron “suprimidos por guerra electrónica” y se estrellaron en un complejo de oficinas, y añadió que los ataques no dejaron víctimas.



Moscú y sus alrededores, a unos 500 kilómetros de la frontera ucraniana, rara vez habían sido blanco de ataques en 2022, pero este año sufrieron varios cometidos con drones -incluyendo uno contra el edificio del Kremlin en mayo pasado- similares a varios otros contra la península de Crimea, que Rusia se anexó en 2014.



Rusia afirmó que ayer también repelió un ataque a Crimea, sobre el mar Negro, con 25 drones.



El presidente Zelenski dijo ayer que la guerra estaba llegando a Rusia y que esto era una reacción justa a la invasión a Ucrania de febrero de 2022, que desencadenó el conflicto.



“La guerra está volviendo gradualmente al territorio de Rusia, a sus centros simbólicos y bases militares, y éste es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo”, declaró el presidente durante una visita a Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania.



“Ucrania se está volviendo más fuerte”, subrayó, antes de admitir que el país, que recibió toneladas de sofisticadas armas de Estados Unidos y otros países de la Otan, debía prepararse para nuevos ataques a infraestructuras energéticas el próximo invierno.



El Ministerio de Defensa ruso calificó los ataques con drones contra Moscú y su región de “intento de ataque terrorista”.



“En la mañana del 30 de julio, fue frustrado el ataque terrorista que intentó llevar a cabo el régimen de Kiev con vehículos aéreos no tripulados sobre la ciudad de Moscú”, dijo esa cartera en su cuenta de Telegram.



“Un dron ucraniano fue destruido en el aire por los sistemas de defensa sobre el territorio del distrito de Odintsovo, en la región de Moscú”, unos 30 kilómetros al sudoeste de la capital, detalló la fuente. “Otros dos drones fueron suprimidos por guerra electrónica y, habiendo perdido el control, se estrellaron en el terreno de un complejo de edificios no residenciales Moscow-City”, añadió, informó la agencia de noticias AFP.



Moscow-City es un desarrollo comercial en el oeste de la ciudad.



El alcalde de Moscú, Serguei Sobyanin, publicó en Telegram que “las fachadas de dos torres de oficinas de la ciudad fueron levemente dañadas”, y añadió que no hubo víctimas ni heridos.



La agencia de noticias estatal rusa TASS reportó que el aeropuerto internacional Vnukovo, que sirve a la capital, fue “cerrado para salidas y llegadas” y sus vuelos fueron redireccionados hacia otras ciudades.

El papa Francisco pidió reactivar el acuerdo para exportar granos

El papa Francisco pidió ayer al gobierno de Rusia que reactive el acuerdo para exportar granos desde Ucrania, por el que se había creado un corredor para hacer llegar alimentos de forma segura a países en riesgo de hambre, especialmente de África.



“No dejamos de rezar por la martirizada Ucrania, donde la guerra destruye todo, incluido el grano, y esto es una ofensa a Dios, porque el grano es un regalo suyo para alimentar a la humanidad”, planteó el pontífice al rezar el Ángelus desde el Vaticano.



Para el Papa, con la suspensión del acuerdo “el grito de millones de hermanos y hermanas que sufren hambre llega al cielo”.



“Hago un llamado a mis hermanos, las autoridades de la Federación Rusa, para que sea retomada la iniciativa del mar Negro y que el grano pueda ser transportado en seguridad”, reclamó el pontífice.



En un mensaje en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció este “importante llamado” del Papa.



“La reacción de los jefes religiosos del mundo entero al terror de los misiles rusos y a la destrucción de los productos agrícolas ucranianos es muy importante para proteger al mundo entero”, afirmó Zelenski.



El presidente agregó que Ucrania “es y será el garante de la seguridad alimentaria mundial”.



Rusia anunció este mes que se retiraba del acuerdo para el tránsito seguro de granos por el mar Negro, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de muchos países que compran cereales a Ucrania, entre ellos muchos africanos.



Reunidos con Putin la semana pasada en una cumbre en Rusia, líderes de países de África le pidieron que Rusia renovara el pacto, que se había alcanzado en julio del año pasado con la mediación de Turquía y la ONU y que había sido extendido varias veces.



Putin no dio muestras de avances concretos para volver a participar en el acuerdo, aunque prometió enviar de 25.000 a 50.000 toneladas de cereales gratis a seis países africanos importadores netos de alimentos.



En una conferencia de prensa tras la cumbre el sábado por la noche, Putin dijo que poner fin al acuerdo de grano este mes había provocado un auge en los precios del grano que beneficiaba a las compañías rusas.