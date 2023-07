Destacan que la leche materna potencia el sistema inmunitario

domingo 30 de julio de 2023 | 3:00hs.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se realiza del 1 al 7 de agosto, especialistas hacen hincapié en que la leche materna además de su aporte nutricional, potencia al sistema inmunitario del bebé y refuerza el vínculo con la madre.

En este sentido, la pediatra neonatóloga y referente de la Comisión de Lactancia del Hospital Materno Neonatal, Fanny Almeida habló sobre los beneficios de la lactancia exclusiva hasta los seis meses. "La leche humana contiene células vivas, anticuerpos e inmunoglobulinas que son propios de la especie humana. Es como si el bebé recibiera una vacuna las 24 horas. Esas células vivas tienen como función atrapar los gérmenes que entran por boca y actúa como un antibiótico".

Asimismo, la lactancia materna fortalece el vínculo con el bebé y los contenidos grasos y nutritivos de la leche contribuyen a una correcta formación del cerebro. A su vez, como el recién nacido tiene un alcance visual de pocos centímetros, podrá observar y tener contacto con la madre.

"A los seis meses comienza a funcionar el sistema inmunológico del bebé por eso hasta esas edad se recomienda lactancia exclusiva y lo óptimo sería extenderlo hasta los dos años de vida. La lactancia contribuye al apego y a crianzas menos conflictivas debido al vínculo que se forma al amamantar", sostuvo la neonatóloga.

En la misma línea, destacó que en los últimos años con el avance de las tecnologías e investigaciones aparecieron desventajas al consumir leche de vaca. Según explicó la profesional, hasta fines de 1980 se declaró que la ingesta era responsable de las pandemias de hipertensión, diabetes y obesidad y que las tres juntas forman el síndrome mórbido.

Cómo dar la teta

En cuanto a la forma correcta de amamantar, Almeida acercó algunas recomendaciones. "El pecho se ofrece sosteniendo la mama entre el pulgar y los demás dedos, con la mano en forma de c. Los dedos de abajo deben ir lejos del pezón y el pezón debe apuntar a la boca del bebé. Lo más importante es que la mamá esté cómoda y no esté sentada en una posición jorobada. El bebé debe ir al pezón y no viceversa", detalló.

De la misma forma, la profesional aconsejó que se debe alinear bien al bebé. Su cabeza no debe estar torcida, sino que su hombro, su oreja y su cadera deben estar en la misma línea, enfrentados al cuerpo de la mujer. Acercarlo a la teta con la boca bien abierta e introducir el pezón y la mayor parte posible de areola.

"De la areola es que sale la leche y no del pezón. Además se debe dar la teta unos cuantos minutos de cada lado porque a veces al principio sale agua dulce y después se desprende el líquido nutritivo que va hacer que el bebe crezca. La teta se debe dar a demanda y cuánto más succione el recién nacido, más producirá. Por ende se aconseja que si están en el trabajo puedan sacarse leche", especificó Almeida.

Cuando el bebé es muy pequeño es más cómodo colocarlo sobre un almohadón, para que quede más cerca del pecho de la mamá y esta no tenga que reclinarse.

Actividades

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se desarrolla del 1 al 7 de agosto, se desarrollarán charlas, talleres y entrega de folleterías a cargo de los distintos efectores de salud de la zona Capital. Dichas actividades se llevarán a cabo los próximos días en los siguientes lugares: El martes a las 9 se hará una charla en Posta de Salud Esperanza.

El miércoles en el mismo horario en el Hospital Nivel I Concepción de la Sierra, entregarán folletería y distintivos a los distintos servicios a cargo de los promotores de salud y charla en el Caps San Juan. En tanto, el jueves a las 9 se realizará una Charla en sala de espera Hospital Nivel I Concepción de la Sierra con entrega de folletería y distintivos y charla en Caps Cascabel.

El cronograma de actividades continúa el 4 de agosto a las 9 con una charla en la Aldea Ojo de Agua e Iraa Miri. Seguidamente, habrá un taller en el Caps Santa María y La Corita. Finalmente, se hará el 7 de agosto con la Jornada Cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Hospital Nivel I Concepción de la Sierra.

Por su parte, durante toda la semana, el Hospital Materno Neonatal tendrá una serie de actividades que iniciarán el martes con un acto. El viernes 4 a las 10 en el Colegio Médico el médico Sager Gustavo dará una charla sobre importancia sanitaria social y ecológica de la lactancia materna. Y dificultades más frecuentes.