Huelga de 1960, la exigencia por repeticiones

domingo 30 de julio de 2023 | 6:02hs.

En 1960 el Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés) identificó que sus miembros no estaban siendo compensados adecuadamente y aprobó el inicio de una huelga. Si en la actual movilización el centro de sus demandas son temas ligados a la era del streaming y al uso de inteligencia artificial, por entonces el corazón de sus exigencias estaba vinculado a los cambios producidos por la masificación de la televisión.

Ronald Reagan llevaba más de dos décadas en Los Ángeles y ya había ocupado la presidencia del SAG entre 1947 y 1952. Sus compañeros confiaron en el futuro presidente de Estados Unidos –en ese instante, un militante del Partido Demócrata– para volver a desempeñar el rol y liderar las negociaciones con los grandes estudios de Hollywood.

Los actores buscaban un cambio específico y, hasta esos años, inédito: recibir un pago cada vez que una película era retransmitida en televisión. Las llamadas regalías, que hasta ese momento sólo aplicaban cada vez que sus series tenían una nueva emisión. Con Reagan a la cabeza, el Sindicato de Actores buscaba no sólo instaurar el pago a futuro, sino que aplicarlo retroactivamente, en particular en torno al período 1948-1959. La demanda desconcertó a los estudios de la época, entre ellos Universal Pictures, Paramount, Disney, Warner Brothers, MGM, Columbia y 20th Century Fox. Todos consideran que ya les habían pagado a los intérpretes cuando habían filmado la cinta en cuestión y que cualquier monto posterior no venía al caso. Pero los actores se mantuvieron firmes en su postura y, una vez que las negociaciones fracasaron, dieron inicio a una huelga. El paro comenzó el 7 de marzo de 1960 y provocó consecuencias inmediatas, paralizando los rodajes de las películas que se encontraban filmando Elizabeth Taylor (Una Venus en visón), Marilyn Monroe (La adorable pecadora), Gina Lollobrigida (Go naked in the world) y Jack Lemmon (The wackiest ship in the Army).

Hollywood estaba en suspenso por duplicado, porque desde enero de año estaban movilizados los guionistas del medio. La situación era de máxima tensión. Hasta este mes, aquella era la anterior ocasión en que los sindicatos de actores y escritores estuvieron en paro en simultáneo.





