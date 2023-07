Bahillo valoró las nuevas medidas económicas y apuntó al gobierno de Macri

martes 25 de julio de 2023 | 13:19hs.

Las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional fueron bien consideradas por el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, quien se mostró optimista respecto a sus efectos en la recaudación.

"No podemos tener la mínima previsibilidad si no tenemos la macro ordenada", apuntó en declaraciones televisivas, y añadió en esa línea que "se espera recaudar alrededor de dos mil millones de dólares en el marco de fortalecer las reservas".

"Si nosotros no estuviéramos en esta coyuntura de endeudamiento irresponsable del gobierno anterior que nos limita enormemente y la restricción de la sequía, son medidas que no hubiéramos tomado", aclaró y asimismo, cuestionó el accionar del gobierno de Mauricio Macri: "Si hubiera sido por nosotros no hubiéramos llegado a la situación que llegó Macri, porque las políticas del peronismo no tienen nada que ver con las políticas liberales".

"Aún con una situación de estrechez que uno pudiera tener por una sequía, no lo hubiéramos resuelto de ninguna manera con un endeudamiento feroz y entregando condiciones económicas y perdiendo autonomía e independencia económica como lo hizo Macri", disparó.

Por otro lado, el funcionario señaló que "por la sequía, nos falta media cosecha de soja" y que "medidas para la emergencia agropecuaria el gobierno tuvo muchísimas, distintos programas, transferencias a provincias, fondos rotativos para cooperativas… No se puede negar que haya habido un Estado presente y activo para el productor", valoró.