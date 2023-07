La Municipalidad de Posadas retomó el control de la Terminal

martes 25 de julio de 2023 | 6:04hs.

La municipalidad de Posadas desembarcó finalmente ayer y tomó posesión de la estación Terminal de Ómnibus, decretando el fin de 27 años de concesión de la empresa Itatí Asociados. El intendente Leonardo Stelatto designó a la contadora Laura Blodek como administradora y la primera tarea de la nueva gestión fue cobrar el toque de andén a las empresas que ingresan al predio ubicado en avenida Santa Catalina casi Quaranta.



Con el objetivo de refuncionalizar el edificio que lleva años sin inversiones y adecuarlo para presentarlo como el portal de ingreso a la provincia, la municipalidad iniciará un proceso para propiciar mejor accesibilidad y cambios en la infraestructura sanitaria, como primeras medidas.



Stelatto ya había adelantado en la apertura de sesiones del pasado 1° de marzo en el Concejo Deliberante que “Posadas necesita una terminal acorde a su nueva realidad turística, por eso planificamos la renovación del edificio existente, reinterpretando sus funciones, con un reemplazo de la playa de maniobras por un amplio fuelle para público y con intervenciones paisajísticas”.



El proyecto busca un “parque de acceso y nexo de los sistemas de transporte, estratificando los usos y ordenando circulaciones superpuestas, inseguras y difícilmente accesibles”, remarcó el alcalde. Entre las prioridades se destaca mayor espacio para información turística en la Terminal, “reorganización de espacios de espera, estacionamientos y redistribución del sistema de andenes”, adelantó Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana.



Laura Blodek, ex secretaria de Hacienda municipal, encabezó el proceso de traspaso de un contrato que en rigor culminó el 24 de noviembre del año pasado. Desde el municipio acordaron una extensión del vínculo de tercerización del servicio que prestaba la concesionaria, como compensación por el tiempo que no hubo actividad durante la pandemia. Tras los ocho meses de prórroga, el permiso para explotar la Terminal finalizó y desde los primeros minutos de ayer, comenzó la nueva administración.



“La municipalidad retomó el control y me encomendaron coordinar todas las acciones vinculadas al traspaso de parte de la concesionaria que estuvo durante 27 años explotando la Terminal. El contrato llegó a su fin”, expresó Blodek.



Formalmente en la Terminal “ya trabajan los equipos técnicos y personal de la municipalidad”, agregó en declaraciones a Radioactiva 1007.



El acto formal comenzó en los últimos minutos del domingo, “cuando nos constituimos elaborando las actas pertinentes, recibiendo la documentación y el cambio de los servicios para que la Terminal siga funcionando”.



Blodek aclaró que “la concesionaria tenía personal abocado al cobro del toque de andén, que es un servicio que no puede parar de funcionar. Esas cinco personas seguirán afectadas a esa tarea”.



Con relación al personal de limpieza y seguridad que desempeñaban tareas en la Estación Terminal, “eran servicios que estaban tercerizados y será la municipalidad la que decida si continúa con la misma modalidad o si se realiza con personal propio”.



La flamante administradora reveló que, durante el traspaso, se firmaron actas en las que consta cómo recibió la municipalidad el edificio. “Ya veníamos trabajando en los días previos con la instalación de equipos informáticos para las cobranzas A partir de ahora los equipos técnicos van a relevar las condiciones edilicias y de servicios en general que brinda la Terminal”.



El siguiente paso “será implementar el plan de acción y la definición de un nuevo llamado a licitación la tomará el intendente”.

Obras antes de un llamado a licitación

Existen interés de empresas misioneras para explotar los servicios de la terminal de ómnibus de Posadas, aunque la intención de Stelatto es completar las obras proyectadas antes de llamar a licitación.



Grupos económicos ya consultaron condiciones para presentar propuestas, tras una etapa en la que la empresa correntina Itatí casi no invirtió en la renovación del edificio ni tampoco lo modernizó.



La crítica permanente de empresas de colectivos que operan en la Terminal y que tienen boleterías y personal trabajando, apunta al pésimo estado de los baños y precarias condiciones en la sala de espera. El mayor reclamo apunta a la falta de inversiones en un generador de electricidad propio, “porque cada vez que se corta la luz, toda la Terminal queda inactiva”, confió el propietario de una boletería.



“Para la concesión se irá evaluando la licitación. Por lo pronto, la Municipalidad toma el control y la idea es hacer las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura tanto del servicio de logística con el toque de andén, como también los servicios que se brindan allí y los que derivan de ello, como el agua y la energía”, dijo Lucas Jardín.



El funcionario precisó que se trabaja por medio de créditos de financiamiento nacional. Durante el segundo semestre avanzarán en las mejoras de accesibilidad y del sistema sanitario, mientras que la última etapa, correspondiente a la ampliación y redistribución de andenes, podría demorarse más tiempo.