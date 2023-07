Rige desde ayer el impuesto País para el dólar importador

martes 25 de julio de 2023 | 6:02hs.

El gobierno oficializó ayer la decisión de aplicar el impuesto País a la compra de divisas para la importación de una serie de bienes y servicios, a través del Decreto 377/2023 publicado ayer en el Boletín Oficial.



La norma precisa que no se grava la importación de los bienes y servicios sino la compra de billetes para hacer esa operación, ya que quien tenga dólares podrá utilizarlos sin pagar este impuesto. Así se generaliza el pago del impuesto País del 25% para la compra de dólares destinados al pago de todos los servicios en el exterior, excepto fletes, que se aplicará una alícuota del 7,5%; salud y educación, que quedan exentos; y los recitales, que ya pagan 30%.



El impuesto lo perciben los bancos al momento de que los importadores acceden al Mercado Libre de Cambios, y no se aplica si se paga con dólares propios.



Además, un impuesto País del 7,5% también se aplicará a la compra de dólares para la importación de bienes, pero no se aplica si se paga con dólares propios, excepto medicamentos y material para combatir el fuego, combustibles, lubricantes, vinculados a la generación de energía, y a la cadena de componentes de la canasta básica alimentaria.



Este impuesto se aplica sobre todas las importaciones, incluidas los ingresos a Zona Franca, y Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Por su parte, los bienes suntuarios siguen pagando 30% de impuesto.



Asimismo, no se aplica el impuesto a las importaciones temporales (como automotriz o el sector agrícola) siempre y cuando la venta del producto terminado sea previa a la compra del insumo. Por ejemplo, se tendrá que vender la camioneta antes de comprar las baterías.



En el artículo 5 se establece una modificación en la recaudación incremental del impuesto, que se destinará en un 65% al financiamiento de programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el 5% al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp, más conocido como Pami), quedando el 30% restante sin cambios para el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu).



El resto del producido seguirá con la misma distribución fijada en el decreto 184 del 26 de febrero de 2020, que estableció un 42% para la Anses y un 28% para el Pami.

El BCRA hizo la mayor compra de dólares en más de un mes

El Banco Central (BCRA) concretó ayer la mayor compra de dólares en más de un mes al hacerse de U$S 65 millones en el saldo consolidado entre la adquisición de divisas estadounidenses y la sangría de yuanes, en medio del salto del blue, luego de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía.



La autoridad monetaria cerró la jornada con un saldo positivo de U$S 123 millones en el mercado de cambio. Además, participó en la rueda de moneda china con una venta de 410 millones de yuanes. De esta manera, el BCRA se hizo de U$S 65 millones, la compra más grande desde el 13 de junio, cuando se hizo de U$s 75millones.



En tanto el dólar blue se disparó ayer más de $20 y quebró un nuevo récord nominal. Así, el dólar paralelo saltó $23 y superó por primera vez los $550, al finalizar a $552 para la venta.