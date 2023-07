España: las elecciones dejaron un desorden político en el país

martes 25 de julio de 2023 | 6:02hs.

España amaneció ayer en medio del desorden político luego que las elecciones generales de la víspera no dejaran a ningún partido con un camino claro para formar un gobierno por sí mismo.



La incertidumbre se profundizó cuando los dos principales partidos indicaron que esperan tomar el poder. Parece que lo único seguro es que el país enfrentará semanas, tal vez meses, de negociaciones políticas y posiblemente una nueva elección para solucionar el lío.



A continuación se ofrece un vistazo a lo que sucedió y lo que podría ocurrir en los próximos meses.



Amarga victoria

El Partido Popular (PP) de centro derecha de Alberto Núñez Feijóo obtuvo la mayor cantidad de votos y terminó con 133 escaños. Pero, contrariamente a lo que señalaban casi todos los sondeos preelectorales, el PP no alcanzó los 176 escaños que necesita un partido para asegurar la mayoría en el Parlamento de 350 asientos.



Incluso si el PP une fuerzas con el partido de extrema derecha Vox, que obtuvo 33 escaños, no alcanzará ese umbral.



En pocas palabras, la decisión del PP de considerar crear una coalición con Vox no rindió frutos entre los votantes.



Con su intención declarada de destituir al presidente del gobierno Pedro Sánchez ahora lejos de ser segura, el PP insiste en que, como es el partido mejor ubicado en la votación, tiene el derecho a formar un gobierno. El PP ha instado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a que se abstenga de votar en el Parlamento y le permita asumir el poder. Pero tal escenario es muy poco probable dada la animosidad tradicional entre los dos grupos. Asumir el cargo como un gobierno minoritario también dejaría al PP luchando por su supervivencia en casi toda propuesta de ley que presente. Además de Vox, el PP tiene pocos amigos en el Parlamento.



Otra coalición de izquierda

Pese a todos los pronósticos, Sánchez tiene una remota posibilidad de mantenerse en el cargo. Su partido, el PSOE, obtuvo 122 escaños y su principal socio potencial, Sumar, tiene 31.



Desde 2019, su gobierno de coalición de minoría izquierdista ha contado con el apoyo de pequeños partidos regionales en las regiones vasca y catalana. Sánchez podría intentar repetir ese acto de equilibrio. Pero incluso si logra reunir nuevamente a las tropas regionales, se avecina un gran obstáculo: necesitará el apoyo o la abstención del partido secesionista catalán Junts.

¿Habrá otra elección?

El nuevo Parlamento se reunirá en un mes. De acuerdo con el procedimiento oficial, está previsto que el rey Felipe VI invite a uno de los líderes del partido -Feijóo o Sánchez- para intentar formar un gobierno. Ese líder sometería entonces su candidatura a votaciones parlamentarias. Cualquier candidato que obtenga suficiente apoyo puede formar gobierno.



Los 350 legisladores tienen hasta tres meses para llegar a un acuerdo. De lo contrario, habrá que convocar nuevas elecciones.

Sánchez está convencido de lograr la gobernabilidad

El presidente Pedro Sánchez dijo ayer a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que está convencido de que la democracia española “encontrará la fórmula de la gobernabilidad”, según fuentes partidarias que cita la agencia de noticias Europa Press.



El escenario que quedó plasmado tras las elecciones del domingo que deja abierta la posibilidad de una primera votación de los diputados en las que se demuestre que ninguno de los bloques puede reunir la mayoría absoluta, 176 bancas, para elegir al próximo presidente del gobierno, y entonces pasar a una nueva votación en los cuatro días posteriores en los que gana el que tenga mayoría simple.



Este escenario habilita las negociaciones con las demás fuerzas con representación parlamentaria. En ese esquema, la coalición PP-Vox pareciera haber llegado a un techo, mientras que el socialismo tiene la posibilidad de reeditar los acuerdos que tejió para gobernar en los últimos años, aunque nada será gratis. La llave que abra la puerta para un nuevo gobierno liderado por el PSOE la tiene Junts per Catalunya. Por su parte, el partido Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda del actual gobierno, Yolanda Díaz; solicitó a Jaume Asens, de En Comú Podem, que lidere las conversaciones con Junts para que esa fuerza allane la reedición de un nuevo gobierno de coalición con el PSOE, con el apoyo del denominado bloque progresista y plurinacional.