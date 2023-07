Ucrania lanzó más ataques con drones hacia Rusia

martes 25 de julio de 2023 | 6:02hs.

Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de lanzar un ataque de drones contra Moscú y Crimea ayer por la mañana. Uno de los drones cayó cerca del cuartel general del Ministerio de Defensa, mientras que el ejército ruso lanzó nuevos ataques contra infraestructura portuaria en el sur de Ucrania.



El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que no había víctimas por el impacto de los drones contra dos edificios no residenciales. El Ministerio de Defensa afirmó que el ejército había hecho que los dos drones se estrellaran tras interceptarlos de forma electrónica.



Una de las aeronaves cayó en la autopista Komsomolsky, cerca del centro de Moscú, según medios rusos, donde rompió cristales en comercios y dañó el tejado de una casa a 200 metros del gran edificio del Ministerio de Defensa. La sede del Ministerio tiene sistemas antiaéreos Pantsyr en el tejado. En un primer momento no estaba claro si la aeronave pretendía atacar el Ministerio de Defensa, que se encuentra a 2,7 kilómetros (1,7 millas) del Kremlin, o se dirigía a otro objetivo en el centro de Moscú. Otro dron chocó contra un edificio de oficinas en el sur de Moscú y destrozó varias de sus plantas superiores, un impacto más visible que el de otros ataques de drones previos contra la capital rusa.



Las autoridades ucranianas no se atribuyeron en un primer momento el ataque, el segundo con drones registrado este mes contra la capital rusa.



ONU pide acuerdo por granos

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo el lunes un llamado a Rusia a reanudar el acuerdo que permitía los envíos de granos desde los puertos ucranianos en el Mar Negro, afirmando que de lo contrario, los países más hambrientos del mundo sufrirán las consecuencias.



“Los más vulnerables pagarán el precio más caro” por el colapso del acuerdo, declaró Guterres en Roma, al inaugurar una cumbre alimenticia de tres días. Lamentó que desde ya se están viendo los efectos en precios más altos de trigos y granos.