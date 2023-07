Repudio y preocupación por pacto entre Bolivia e Irán

lunes 24 de julio de 2023 | 6:02hs.

“Deploramos que un país hermano como Bolivia haya realizado un acuerdo de seguridad o defensa con Irán, país en conflicto con la Argentina por terrorismo. La región es zona de paz. Merecería un pedido de explicación de nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter el ex senador Federico Pinedo, en reacción a la firma de un memorándum de entendimiento entre Bolivia e Irán, cuya finalidad es ampliar la cooperación bilateral en áreas tan críticas como seguridad y defensa.



La firma del acuerdo tuvo lugar en Teherán el pasado jueves 20 de julio. El texto fue rubricado por los ministros de Defensa boliviano e iraní, Edmundo Novillo Aguilar y Mohammad Reza Ashtiani. De inmediato se elevaron voces críticas en Bolivia, pero también en la Argentina. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido reacción de la Cancillería que dirige Santiago Cafiero, a pesar de que la justicia argentina ha acusado a Teherán de la autoría del atentado contra la Amia y siguen vigentes los pedidos de captura contra varios altos funcionarios del régimen por ese acto terrorista.



La Daia envió un comunicado, con la firma de su presidente, Jorge Knoblovits, y de su secretario general, Alejandro Zuchowicki, en el que “alerta sobre los riesgos para la seguridad de la Argentina y de la región tras haberse conocido el convenio de defensa firmado por Bolivia con Irán, país vinculado a la agrupación terrorista Hezbollá y responsable del atentado perpetrado contra la sede de la Amia-Daia que causó 85 muertos y más de 300 heridos.”



La entidad representativa de la comunidad judía argentina exhorta al gobierno argentino “a condenar este acuerdo y exigir al de Bolivia que reconsidere su decisión tras haberse producido dos feroces ataques terroristas en el país, en 1992 y 1994".



“Un Insulto y una Agresión directa a la República Argentina”, fue la dura definición del embajador y ex diputado Diego Guelar, que agregó en el mensaje que subió a la red: “….debemos Protestar enérgicamente ante semejante despropósito…” y arrobó a la cuenta de la Cancillería argentina.