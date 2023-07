El Senado sesionaría antes de las Paso y Diputados tiró la toalla para fin agosto

domingo 23 de julio de 2023 | 6:02hs.

La actividad parlamentaria en el Congreso de la Nación brilla por su ausencia debido a varios motivos. El primero es la incapacidad del oficialismo de lograr el quórum necesario para iniciar una sesión. El segundo es el clima de enfrentamiento entre los bloques políticos que suele tensarse al máximo en años de elecciones como este 2023. Y el tercero son las vacaciones de invierno que son una ley no escrita pero respetada a rajatabla durante la última quincena de julio.

Sin embargo la semana pasada se reactivó la idea en el oficialismo de la Cámara Alta de lograr una sesión antes de las elecciones primarias del 13 de agosto, para aprobar los pliegos de 75 cargos de jueces, fiscales y defensores de la justicia federal y un conjunto de leyes de salud impulsadas por el precandidato Sergio Massa como la de pubertad precoz y la de acompañamiento a madres luego de la muerte perinatal.

La idea de lograr una sesión -planificada en principio para el miércoles 2 de agosto- se desprende de las conversaciones iniciadas desde el oficialismo con los senadores Guillermo Snopek de Jujuy y Edgardo Kuider de Entre Ríos para lograr que ambos se sienten en sus bancas y posibiliten el quórum necesario para arrancar el debate.

Fueron justamente esos dos senadores los que frustraron el último intento de sesión el pasado 12 de julio pero ahora desde los despachos oficiales del Senado señalan que ya se lograron los acuerdos necesarios para que ambos senadores esta vez bajen al recinto.

En el caso del senador jujeño el ablande para sumarlo al recinto estuvo relacionado con la decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, de intervenir el Partido Justicialista de esa provincia pero en el caso del entrerriano Kuider la cosa parece que todavía no se ablandó lo suficiente. Ambos senadores eran parte del bloque del Frente de Todos pero luego de la ruptura en el oficialismo, actualmente integran el bloque Federal.

El interés por lograr esta sesión antes del 9 de agosto viene de la mano de que en esa fecha cumple 75 años la camarista Ana María Figueroa que quedaría jubilada de manera automática. Salvo que el Senado apruebe antes una extensión de la magistrada en su cargo por 5 años más. La importancia de esta magistrada es que es pieza esencial en el proceso judicial que investiga a la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner y a sus hijos por presunto lavado de dinero en la causa conocida popularmente como Hotesur.

“Juntos por el Cambio no quiere sesionar para tratar el tema de Figueroa como un capricho, y al mismo tiempo se niegan a tratar los pliegos de jueces claves de Santa Fe y otros lugares del país, que ellos mismos pidieron. El tema no se abandona, hay negociaciones, y por la cuestión del receso invernal, vamos a tener que esperar hasta los primeros días de agosto” explicó la semana pasada un senador del riñón kirchnerista.

En la Cámara de Diputados ya tiraron la toalla con la idea de lograr alguna sesión antes de las elecciones primarias del 13 de agosto y por ahora sólo hay una débil intención de lograr un debate parlamentario el miércoles 23 de agosto.

Desde la bancada oficialista que comanda el diputado santafesino Germán Martínez explicaron que “estamos trabajando en lograr una sesión para después de las Paso porque ahora con la pelea interna es imposible. Nosotros no tenemos quórum y todo tiene que ser por consenso. Pero aún está muy verde el tema”.

Electricidad más barata

La idea de lograr una ley que abarate el costo de la energía eléctrica para las provincias del norte, durante los meses de verano, es la piedra del conflicto que impide la sesión que procura el oficialismo antes de las Paso, porque el senador entrerriano Edgardo Kuider se niega a aportar su presencia para el quórum si antes no se destraba esa ley que busca una tarifa diferencial de electricidad para el norte del país.

Pero a pesar del entusiasmo del bloque oficialista por lograr la sesión para la primera semana de agosto, el senador Kuider expresó que “mi posición sigue siendo clara y contundente al respecto y nada la va a cambiar. Si la ley de tarifas no está en tratamiento y no se trata y se aprueba, yo no voy a brindar apoyo para ninguna otra iniciativa que no sea de interés general o de interés de las provincias y no sólo del poder central”.

La ley que busca el senador Kueider apunta a disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan los usuarios finales. También busca un precio estacional teniendo en cuenta las características de temperatura de cada jurisdicción del país, con el objetivo de compensar a las provincias norteñas con temperaturas más elevadas en los meses de diciembre a marzo.

También plantea una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para demanda residencial y establece pasar de un 12% a 20% el monto de las regalías que reciben las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas.

En ese sentido el senador entrerriano explicó que “mi posición sigue siendo la misma y no va a cambiar bajo ninguna circunstancia. Porque es injusto que en nuestras provincias, mucha gente siga sufriendo el impacto de la tarifa eléctrica debido a costos que también habría que investigar, pero por lo pronto y mientras tanto la ley de tarifas, les brindaría una a solución a muchos argentinos que la están pasando mal con este tema y a muchos pequeños comercios que pagan tarifas de luz en el interior del país de forma exuberante”.

“Para que la ley de tarifas esté en el orden del día necesita dictamen de comisión y aún no lo tiene, por lo tanto, es muy difícil que se llame a sesión si no está dictaminada la ley de tarifas, al menos mi presencia; después si consiguen votos o quórum por otro lado ya escapa a mí, en lo que a mi concierne esa es mi posición. Espero que quede claro” explicó el senador entrerriano.

Juzgado Federal de Puerto Iguazú, en lista de espera