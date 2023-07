En plena negociación, Massa definió a la deuda con el FMI como un “ancla”

sábado 22 de julio de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, habló ayer por la tarde desde el Parque Industrial y Tecnológico en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde señaló que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es un ancla para el país”.

“Nos tocó una difícil. Por la dimensión del ancla que representa para la Argentina la deuda con el Fondo. Y la restricción que representa para elegir, en ese nivel de discusión trimestral, tu propio modelo de desarrollo”, señaló.

En ese sentido, enumeró los diferentes escenarios que se fueron presentando en los últimos años que dificultaron el crecimiento de la economía. “Más allá de la pandemia, con 10 puntos de caída del producto; de la guerra, que nos costó 5 mil millones de dólares en precios relativos; vino la sequía que para cualquiera de ustedes de un día para el otro le saquen el 20% de la facturación”, describió.

Además, afirmó que “un país en serio se construye con todos los sectores”. “Frente a quienes quieren dividir hay que sumar. Cuando tenemos la capacidad de sumar, tenemos la capacidad de crecer”, añadió.

Por otra parte, el candidato de Unión por la Patria se refirió a “qué es lo que se juega en estas elecciones” al considerar que “hay un país de la producción, el trabajo y el progreso, y otro de la especulación”.

Para finalizar, consideró que “el único camino para poder transformar es elegir y no dejen que otros elijan por ellos. Nos hacemos cargo de los errores que cometimos pero también estamos seguros que hay dos países: uno de la producción, el trabajo y la educación de calidad en el que creemos nosotros; otro, el de la especulación financiera, el endeudamiento y la Argentina desindustrializada y con un proyecto de exportación de materia prima”.

En la ceremonia también estuvieron presentes el intendente comunal Andrés Watson y el actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo nacional José de Mendiguren. El mandatario bonaerense antecedió en la palabra al ministro de Economía y centró parte de su discurso en criticar el endeudamiento con el FMI y el programa que este organismo propone: “Ese plan prefabricado, construido y estandarizado no funciona”. “Ese modelo a la provincia de Buenos Aires, corazón productivo del país, no le sirve”, agregó.

En ese marco, Axel Kicillof apuntó contra la oposición: “Tenemos un problema que no salió de la nada. Entre las cosas que hay que decir es que los que se están presentando a las elecciones y aplaudieron, buscaron y nos trajeron esto tienen que hacerse responsables adelante de la sociedad. No pueden darle consejos al ministro como si vinieran de Marte y no tuvieran nada que ver”. “Hay que ver eso, ¿qué país queremos?”, preguntó.



El blue alcanzó su máximo histórico

El dólar blue operó ayer a $524 para la compra y a $529 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires, $4 más que el jueves. Así, la divisa informal cerró la semana en un nuevo máximo histórico. La brecha con el dólar oficial es de 87,2%. Esta semana, el dólar blue tocó su máximo histórico, cuando el miércoles llegó a cotizar a $527 durante la jornada y terminó

el día en $525. Desde el primer día hábil de julio hasta hoy, el dólar blue aumentó $33 (+6,67%). A través del reporte anual del sector externo,

el FMI le recomendó a Argentina unificar los tipos de cambio y eliminar las restricciones cambiarias como medidas para abordar la situación económica del país. Luego, los dólares se dispararon y alcanzaron

precios récords, mientras que el Merval bajó 0,8%.





El nuevo pacto se anunciará la semana que viene