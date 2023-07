Yerba y ganado ovino representan a Misiones en La Rural de Palermo

viernes 21 de julio de 2023 | 17:28hs.

Se inauguró la edición número 135 de la tradicional exposición rural que muestra en el centro porteño todo lo que produce el campo argentino y Misiones este año puso su sello en la yerba mate y en ejemplares de ganado ovino.

Entre los 2.000 animales que fueron traídos de todas las provincias hasta el predio ferial de Palermo, hay un grupo de ovejas de las razas Hampshire Down y Dorper que son propiedad de dos cabañas, una santafesina (Unelen) y otra misionera (La Armonia). Se trata de ejemplares que competirán por medallas dentro de su especie debido a la calidad de su carne, pelaje y condiciones genéticas.

El desfile de animales es toda una ceremonia dentro de las múltiples actividades rurales que se despliegan en la fiesta del campo argentino porque muestra los mejores exponentes de cada tipo de ganado. Hay desfile de toros, búfalos, caballos, ovejas, cerdos y cabras "Acá llegan los ejemplares de las altas ligas. Los mejores. Por eso es un orgullo para nosotros mostrar estas ovejas que son el resultado de un trabajo de genética y cuidado intensivo para lograr lo mejor de cada animal" explicó a El Territorio, Matias Manfroni de la cabaña Unelen, ubicada en la localidad santafesina de Venado Tuerto.

Seguidamente Manfroni explicó que "trabajamos con la cabaña misionera Armonía de Gabriel Montiel que es un pionero en esa provincia en materia de cria de ovejas. Y este año el desfile de nuestro ganado se dará la semana que viene. Ya tenemos campeones de ediciones anteriores así que vamos a ver cómo nos va esta vez".

El desfile requiere de un control veterinario previo que certifica las condiciones de salud de cada animal. Por eso de manera constante hay equipos de veterinarios que recorren todos.los pabellones donde se encuentra alojado el ganado para controlar peso, contextura física, pelaje, uñas, sentidos de la vista y el olfato y demás cuestiones clínicas de cada bicho.

En esos pabellones los animales esperan su momento de pasarella como si fuesen modelos, bajo la atenta mirada de sus cuidadores que los acompañan día y noche. Le proveen la alimentación y el agua necesaria. "Este año instalaron equipos especiales para controlar la potabilidad del agua, porque son animales muy cuidados que no pueden ingerir cualquier tipo de agua" explicó el peón de una cabaña correntina de búfalos.

El mate es el otro gran sello misionero en la feria rural de Palermo. Este año no está presente como en ediciones anteriores el stand del Instituto Nacional de Yerba Mate (Inym) pero no hay lugar de la muestra donde no se esté tomando el verde brebaje.

El mate es sin dudas la bebida oficial del campo argentino y está siempre presente en la cultura rural. Todos tienen su termo y mate a mano. Los peones que cuidan a los animales, los visitantes que recorren la feria, los comerciantes que venden sus productos y todos los trabajadores que brindan sus servicios en esta muestra ganadera.