Circula la gripe A, pero predomina el virus sincicial

viernes 21 de julio de 2023 | 6:05hs.

Una importante suba de infecciones respiratorias comenzó a notarse en los últimos días en la provincia. Más consultas en las guardias pediátricas y de adultos también dan cuenta del escenario.

En tal sentido los especialistas tienen la mirada puesta en los altibajos de temperaturas que se están dando y la proximidad de la vuelta a clases la semana venidera, lo que debido a la aglomeración de personas en el transporte público y las aulas podría complicar más la situación si no se toman medidas de prevención.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, la gerente asistencial del Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro, Liliana Fernández Sosa, puntualizó que la mayor preocupación del momento es que niñas y niños regresen a la escuela teniendo bajos niveles de vacunación antigripal.

“Los chicos asmáticos, con cardiopatías y menores de 2 años no están completando sus esquemas de inmunización y son pacientes sensibles, al igual que los mayores de 65 años, el diabético o el obeso. Son pacientes vulnerables que están expuestos a situaciones graves”, recalcó la médica.

“La vacuna de la gripe no evita el cuadro gripal, pero no va a provocar una lesión pulmonar tan grave que pueda llegar a matarte”, aclaró.

Virus predominante

Sobre este punto, señaló que hubo casos graves en terapia intermedia por influenza, aunque el mayor cuadro que se está dando es de internaciones por virus sincicial respiratorio. Entre los cuidados, remarcó que deben mantenerse los mismos que se tenían para el Covid-19, es decir, el constante lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel, uso de tapabocas de ser necesario, al igual que la ventilación de los espacios y toser o estornudar en el pliegue del codo.

“El Covid nos enseñó el uso de barbijo y no había casi transmisión viral de gripes. Con ese pequeño aislamiento, en las etapas invernales los otros virus no encontraban dónde instalarse. Ahora que se dejó el barbijo, volvió la circulación del mate y no hay tanto lavado de manos, ellos -los virus- encontraron donde replicarse”, ahondó.

Si bien se registran más casos de virus sincicial respiratorio que de gripe A, la gerente asistencial del Hospital Pediátrico subrayó que “las dos son patologías graves para un paciente vulnerable, pero la influenza A tiene mayor incidencia en chicos vulnerables y no vulnerables, y el virus sincicial respiratorio afecta a los bebés muy chiquitos, menores de 2 años”.

Infecciones por estreptococo

En las últimas semanas, el Ministerio de Salud de la Nación elevó una alerta por el incremento de pacientes diagnosticados con estreptococo. Dentro de Misiones, se registraron casos, al igual que en años anteriores, sin llegar a saturar la demanda.

“Estamos en un momento muy tranquilo porque los chicos están fuera de la escuela y la demanda de consultorios de emergencia ha bajado muchísimo. En patologías respiratorias no tendremos más de 20 o 30 chicos por día, la mayoría por broncoespasmo por el cambio de clima. En celulitis hay muy pocos”, comentó la médica del Hospital Pediátrico, Fernández Sosa.

Además, indicó que la cantidad dispuesta de hisopados de fauces para realizar a diario se cumple sin problemas. En ese marco, recalcó que “el paciente tiene que tener ciertas características clínicas para sospechar que tenga una infección de streptococcus, el cual generalmente se da por infecciones con placas en la garganta”.

“El niño tiene que tener un contexto infectológico o infecciones en la piel, donde se produce celulitis, inflamación o escarlatina, en esas cuestiones de sospecha, uno puede estar asumiendo que es estreptococo”, sostuvo al dar cuenta de cuáles son los signos que observa el médico antes de indicar el hisopado.

Asimismo, explicó que “viendo las características clínicas del paciente uno puede decidir hacerle un test rápido, un procedimiento similar al hisopado de fauces, en el que a la hora tenemos el resultado. Si da positivo, se inicia el tratamiento antibiótico. Si es negativo, se vuelve a hacer un hisopado para hacer un cultivo, que tarda entre 48 y 72 horas. El test rápido en el hospital lo hacemos a pacientes internados o con gran sospecha de estreptococo, no a todo el chico que venga con dolor de garganta. En el privado es igual”.

“El estreptococo es el que nos produce la angina roja, la escarlatina, que normalmente es un cuadro que, con un antibiótico, se revierte. En muy pocos casos, puede producir enfermedades infecciosas invasivas, como el shock tóxico, la meningitis y la celulitis necrotizante. Son infecciones graves, con riesgo de vida y son las que menos se dan, pero las hay”, advirtió.

En tal sentido, la Municipalidad de Posadas, a través de su laboratorio, incorporó esta semana el servicio de testeos rápidos del estreptococo grupo “A” para personas sin obra social pero con pedido médico para el estudio.

La medida tiene como objetivo primordial garantizar el acceso a la salud y la detección temprana de la infección, especialmente en un contexto de frío y suba de contagios de enfermedades respiratorias. Las pruebas se llevan a cabo de manera gratuita en el laboratorio ubicado en el subsuelo de la Municipalidad posadeña, de lunes a viernes de 7 a 12. Hasta ayer habían sido diez las personas que pasaron por ese espacio.

“Antes de iniciar un tratamiento antibiótico es fundamental confirmar la presencia de la bacteria Streptococcus pyogenes en el organismo. Solo un análisis de laboratorio puede identificar correctamente a esta bacteria y orientar al tratamiento. No hay que arriesgar la salud ni tomar antibióticos sin prescripción médica”, dijo la titular de Medicina Sanitaria de Posadas, Constanza González.

Comentó además: “Si una persona experimenta síntomas como dolor de garganta intenso, inflamación o fiebre persistente, es fundamental buscar atención con un profesional, que podrá evaluar los síntomas, indicar las pruebas necesarias y recomendar el tratamiento correcto”.



Cómo prevenir la propagación

Limpieza.

Higienizarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales. No fumar y mantener los ambientes libres de humo.

Medicación.

Es importante no automedicarse. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto.

Cubrirse.

Se debe cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable y desecharlo inmediatamente en un cesto de residuos, o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros.

Inmunización.

Para disminuir las consecuencias de las enfermedades respiratorias hay vacunas como la antigripal, anti Covid-19 y para la neumonía, son gratuitas para los grupos de riesgo.

