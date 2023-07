Detectan mal uso de antibióticos, lo que agrava los casos

viernes 21 de julio de 2023 | 6:04hs.

Una de las principales preocupaciones del sistema de salud tiene que ver con el uso incorrecto de antibióticos, lo que puede generar bacterias resistentes y que el cuadro de salud se complique aún más.

En este sentido, la médica Liliana Fernández Sosa hizo hincapié en que “el uso indiscriminado de antibióticos hace que también estas bacterias vayan tomando fuerza y una dimensión hacia eventos graves, por lo que se medica a los pacientes que corresponde; al que no, hay que esperar y volver a verlo con su pediatra, en el hospital o en un Caps”.

Al respecto, consideró que luego de la advertencia nacional, hubo principalmente un aumento en pacientes que no habían completado sus esquemas de vacunación. “Había virus sincicial respiratorio, adenovirus, influenza, pero todo controlable y no saturó las emergencias, la internación ni la terapia. Todos los años el Hospital Pediátrico de Posadas se prepara para la temporada alta reforzando la guardia y el sistema de atención al público porque sabemos que vienen las vacaciones y muchos pediatras de cabecera de los privados se van de vacaciones, entonces aumenta la demanda”, señaló.

Por su lado, en diálogo con este medio, la médica infectóloga Liliana Arce, había dicho días atrás: “Desde 2010 está en aumento considerable la resistencia antimicrobiana. Eso significa que los medicamentos que usamos para los microorganismos, bacterias, hongos, parásitos y virus están siendo ineficaces para el tratamiento, porque en estos microorganismos se producen cambios en su estructura genética que hacen que el medicamento no sea adecuado”.

Dentro de esto, la resistencia antibiótica comenzó a generar algo que los especialistas denominan bacterias multirresistentes o superbacterias. Es decir, que no existe en el mercado un antibiótico efectivo, lo que conduce a los médicos a trabajar con medicamentos de tercera o cuarta línea que son escasos y costosos.

La profesional destacó que los antibióticos revolucionaron la medicina desde el descubrimiento de la penicilina en 1928, “pero el tema es que hay un uso inadecuado de parte de los médicos, veterinarios, odontólogos, la industria agropecuaria de alimentos y la comunidad”.

En ese sentido, pidió a la gente en general que no se automedique y explicó que los cuadros virales como un resfrío o una gripe no necesitan casi nunca antibióticos.

“Tampoco hay que compartirlos con un amigo o familiar cuando a uno le sobra y medicarlo. Se debe cumplir estrictamente la dosis y la frecuencia. Es decir, si el médico dice dar cada ocho horas y diez días, hagamos lo que dice el médico y no tomemos como se nos ocurra y cortar a las 48 horas, o tomar el doble de la dosis porque se cree que así es más efectivo”, detalló Arce, médica del Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro, de Posadas.

Exigencia

Por otro lado, Arce dio cuenta de una realidad muy común en las farmacias o los consultorios de pacientes que exigen que se les venda o recete un antibiótico.

“Se ve muy mucho eso, que uno va a la farmacia, se acerca al farmacéutico y pide un antibiótico para la garganta o el oído, y eso no es correcto porque la prescripción la tiene que hacer un médico o un odontólogo en el área de la salud humana y un veterinario para los animales”, dijo.

“Otra cosa también es que a veces presionan al médico para que le recete. Entonces ahí hay que tomarse un tiempito para comentarle que ese cuadro no requiere antibiótico. O sea, como médico tomarse un tiempo adecuado en la consulta para que esa madre salga convencida de que no se hizo una conducta médica inadecuada, sino que el médico no refiere al uso antibiótico, pero sí da pautas de alarma en el caso que necesite”, finalizó.

Suba de cuadros respiratorios tiene en alerta a las guardias locales