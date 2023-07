Balanza comercial: junio tuvo un déficit de U$S 1.727 millones

jueves 20 de julio de 2023 | 6:02hs.

El intercambio comercial cerró junio con un déficit de U$S1.727 millones, frente a un resultado también negativo de U$S 231 millones registrado en igual mes del año pasado, según surge del informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, durante el primer semestre el balance marcó un resultado negativo de U$S 4.387 millones, impactado fundamentalmente por la sequía, que coteja con un superávit de U$S 2.977 millones de igual período de 2022.En el sexto mes del año las exportaciones sumaron U$S 5.450 millones, con una caída del 35,4% interanual, mientras que las importaciones ascendieron a U$S 7.177 millones, con un retroceso del 17,2%.

Si hubiesen prevalecido los precios del mismo junio del 2022, el saldo comercial habría arrojado un déficit de U$S 1.682 millones, debido a que el Índice de precios de las exportaciones bajó 14%, mientras que el de las importaciones retrocedió 10,5% por lo que el país registró una pérdida en los términos del intercambio de U$S 248 millones.

En junio, la facturación por las exportaciones disminuyó 35,4% respecto a igual mes del año anterior. En el caso de Combustibles y Energía (CyE) la merma alcanzó al 37,7%, unos U$S 296 millones; seguida por Productos Primarios (PP) con un retroceso del 36,7%, equivalente a U$S 747 millones.

También cayó la facturación de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 36,1%, unos U$S 1.246 millones, mientras que las de Origen Industrial (MOI) cayeron 32,1% o U$S 694 millones.

A pesar del impacto de la sequía este año para el resultado de la balanza comercial, la expectativa es que el superávit comercial tenga un fuerte aumento en los próximos años. El superávit de la balanza comercial de bienes se duplicará entre 2024 y 2030, alcanzando un excedente de 41.800 millones de dólares, según un conjunto de proyecciones en base a informes sectoriales realizadas por el Banco Central sobre la dinámica del comercio exterior de los próximos años. Así, el saldo comercial superavitario de bienes pasará de representar 3,9% del PIB en 2024 a alcanzar un nivel de 5,2% en 2030, señaló la autoridad monetaria.

Las pymes tendrán facilidades