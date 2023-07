El pedido de Yamila para el Mundial: "Que se levanten o sigan de joda, pero que hagan el aguante"

martes 18 de julio de 2023 | 19:02hs.

El inicio del Mundial de fútbol femenino está cada vez más cerca y, aunque el plantel argentino desborda de ilusión de cara a esta nueva cita, en la concentración también ronda la preocupación a poco de su estreno. Sucede que, al disputarse en Australia y Nueva Zelanda, la competencia trae aparejado un problema no menor: el horario.

La misionera Yamila Rodríguez, una de las figuras del combinado nacional, fue contundente al expresar su disconformidad con la situación, aunque sabe y entiende que es inevitable. "Es una cag... que los horarios sean así", le dijo a ESPN anoche, poco antes de subirse al avión para ir en busca de un sueño.

A nada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sigue viajando parte del plantel argentino:



✠El complicado horario, según Yami Rodríguez



✠Paulina Gramaglia y el apoyo de la gente a la distancia pic.twitter.com/75zHcpdNAx — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2023

La ex Boca, que en diciembre armó sus valijas y mudó su historia a Brasil para lucirse como jugadora de Palmeiras, no pudo ocultar su ansiedad por el comienzo del certamen y contó cómo harán en su casa para seguir los partidos. "Mi familia dice que va a amanecer, imaginate que ni se va a poner despertador", aseguró.

En medio de la entrevista con el canal de televisión, la misionera de 25 años le hizo un pedido a la gente de la Argentina para continuar promoviendo el crecimiento del fútbol femenino el país y, claro, contar con su apoyo durante la competencia.

"Espero que todos los argentinos nos acompañen a nosotras. Ahora nos toca a nosotras jugar un Mundial y espero que todos estén levantados, que todos sigan de joda y nos hagan el aguante", deslizó la primera jugadora argentina en estar nominada a los premios Dubai Globe Soccer Awards 2022 como una de las 20 mejores futbolistas del mundo.

Los horarios en los que la Selección Argentina femenina disputará la fase de grupos

Argentina vs Italia: 24/7 a las 03.00 (hora argentina).

Argentina vs Sudáfrica: 27/7 a las 21.00 (hora argentina).

Argentina vs Suecia: 2/8 a las 04.00 (hora argentina).