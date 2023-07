Cerca de 5.000 jóvenes posadeños se preparan para la Estudiantina 2023

martes 18 de julio de 2023 | 17:24hs.

La fiesta más grande de los estudiantes en Posadas fomenta que pasen tiempo al aire libre y que tomen la iniciativa de juntar fondos para pagar sus trajes e instrumentos. Como cada año, los ensayos de la estudiantina movilizan a miles de estudiantes secundarios para dar lo mejor de sí al representar a sus instituciones académicas en el mes de septiembre. Aunque todavía no hay fecha definitiva, se prevé comenzar con la fiesta luego del día de la primavera para finalizar las noches de calle a principios de octubre.

“Los ensayos vienen muy bien. Los chicos la semana pasada tuvieron inconvenientes por la lluvia y ahora se está viendo la posibilidad de recuperar esos ensayos. Están con más disponibilidad y están contentos los líderes de bandas de música y cuerpos de baile porque los chicos asisten más por no tener actividades”, comentó al respecto la presidenta de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES), Katia Henn.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, destacó que la estudiantina mueve tanto a adolescentes como a adultos en toda la ciudad. “Es impresionante la voluntad que tienen los chicos para con los ensayos, no sé si otra actividad los mueve tanto; también es un atractivo para la gente que no participa de ir a ver”, señaló.

Asimismo, resaltó que “la estudiantina es un espacio recreativo donde los chicos dejan un rato el celular y se dedican a hacer música y bailar. En vez de estar en tu casa, estás en un espacio al aire libre, compartiendo con tu amigos, formando amistades y riéndote, además de estar moviendo tu cuerpo o estimulando tu oído musical”. “Este año hablamos de 5000 estudiantes moviendo la estudiantina. No sé bien los números de 2019, pero en comparación al año pasado que fueron 4700, se cree que hay alrededor de 5000”, agregó.

En este sentido, la presidenta de APES advirtió que son muchos los estudiantes que plantean la cuestión económica debido a los altos costos en trajes e instrumentos. “Sabemos que un traje de banda de música sale alrededor de $20.000 y ni hablar de los instrumentos, que es lo que realmente se encarece. Nos vienen con la problemática pero, más que nada, se arreglan por institución”, dijo. A su vez, consideró que “la estudiantina estimula a los chicos a querer trabajar para juntar sus propios fondos porque está lleno de chicos cocinando para vender o haciendo bonos de colaboración. Tienen esa iniciativa para tener la autonomía de pagarse sus propios trajes”.

Por otra parte, indicó que los ensayos comenzaron en el mes de junio y que, durante el receso de invierno, ni un colegio quiso desaprovechar la oportunidad de poder seguir ensayando. Inclusive, habría colegios que tienen faltas justificadas para ensayar.

Además, anticipó que si bien no hay fechas definitivas por el momento, se está hablando de realizar la estudiantina en septiembre, después del día de la primavera, y finalizar a principios de octubre. En tanto que, desde la Municipalidad se planteó un cambio de lugar para el evento, pero “no hay nada cerrado aún”.