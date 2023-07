Massa dijo que falta bajar más la inflación y alertó por especuladores

martes 18 de julio de 2023 | 6:02hs.

El titular del Palacio de Hacienda y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, afirmó ayer que hay que “seguir trabajando” para bajar la inflación y advirtió que la suba del dólar “blue” o informal fue causado por “gente que especula sobre el resultado electoral, y busca generar intranquilidad cuando el candidato es el ministro de Economía”.



En una conferencia de prensa brindada en la ciudad entrerriana de Paraná, luego de inaugurar y entregar 500 viviendas, cuya construcción había quedado paralizada entre 2015 y 2019, al hablar sobre la inflación, Massa dijo que “no alcanza bajar dos puntos, hay que seguir trabajando” para que siga retrocediendo.



El ministro se refirió de esta forma a la evolución de 6% que registró la inflación en junio, lo que representó una baja de 1,8 puntos respecto a mayo y de 2,4 puntos frente a abril pasado.



Al responder a preguntas de la prensa, Massa dijo que a la actual administración le tocó enfrentar “tiempos difíciles por la pandemia, la guerra, la sequía, y la gente esperaba más del gobierno nacional”, tras los cual convocó a “aquellos que sienten frustración a que vayan a votar, porque cuando ellos no eligen otros eligen por ellos”.



“Creemos que la Argentina tiene futuro, ese mensaje negativo es de aquellos que no pudieron ni pueden proponer a la Argentina un futuro de desarrollo”, completó.



Por otra parte, calificó al FMI como “un ancla que hay que sacarse de encima” que el expresidente Mauricio Macri dejó, “no sólo como deuda, sino que el daño más grande fue dejar un equipo que cada tres meses audita y opina de las cuentas”.



“Eso es una pérdida de soberanía nacional en un país pujante”, puntualizó Massa y pidió avanzar en cadenas de valor agregado, aumentar el volumen de exportaciones “para juntar dólares, pagarle al Fondo, que salgan de la Argentina y volvamos a decidir”.



Asimismo, puntualizó en que el sector agropecuario “es uno de los tres motores más importantes de la Argentina, uno de los grandes jugadores de la economía global, básicamente porque el mundo a la Argentina le pide cuatro cosas”.



“El talento de la gente, minerales, proteínas y energías, somos grandes jugadores pero tenemos que tener un proyecto de país y nación y hay dos Argentinas en discusión”, completó.



Massa, cruzó ayer más tarde al jefe de Gobierno porteño y postulante a la Casa Rosada de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, por sus cuestionamientos al funcionamiento de Aerolíneas Argentinas, y le reclamó “ser serio en los números”



“Aerolíneas con el vuelo a Roma en el primer semestre ganó 12 millones de dólares, y de ninguna manera ningún vecino del conurbano le pagó el pasaje a nadie”, respondió Massa a una declaración de Larreta en un acto que compartió junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. (Ver Cristina reivindicó...)

El equipo económico partió ayer

Una delegación del equipo económico viajó anoche a Washington para dar las puntadas finales al acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Para los últimos días de esta semana se esperan las definiciones sobre el acuerdo, que incluirían un adelanto en los desembolsos del organismo. Una conversación clave del ministro de Economía, Sergio Massa, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, ocurrida durante el fin de semana, ayudó a destrabar unas negociaciones en las que el gobierno de los Estados Unidos tiene un papel clave.



Ese diálogo le dio a Massa los indicios necesarios para concluir que podría finalmente alcanzarse un acuerdo técnico este viernes, según manifestaron fuentes del equipo económico a Télam.



De esta forma, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de Gabinete de Asesores, Leonardo Madcur; y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, partirán en la próximas horas rumbo a la capital estadounidense para negociar las cláusulas del acuerdo con el FMI y acceder a nuevos recursos que permitan apuntalar las reservas internacionales.



En cuanto a los adelantos en los desembolsos que podría lograr el Gobierno, desde Washington circula el rumor que la cifra alcanzaría los 8.500 millones de dólares, aunque fuentes de Economía consultadas evitaron dar precisiones al respecto.



Los fondos pendientes del programa que la Argentina mantiene con el FMI para la segunda mitad del año suman en total 10.400 millones de dólares aproximadamente.



Argentina había solicitado un adelanto parcial o total de los mismos, en medio del año electoral y por los efectos de la sequía, que significaron una pérdida para el país de alrededor de 20.000 millones de dólares.

Cristina reivindicó la estatización de Aerolíneas

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, reivindicaron ayer la reestatización de Aerolíneas Argentinas (AA) como una medida “pragmática, de gestión económica”, criticaron a quienes proponen una nueva privatización y convocaron a defender la gestión estatal de la compañía para lograr “un desarrollo con inclusión” en el país.



“Este año le damos de aporte del Tesoro 30 millones del año pasado (a Aerolíneas Argentinas). Durante cuatro años, los eficientes le pasaron 300 millones de dólares por año a la empresa y, a pesar de eso, bajaron frecuencias, compraron servicios afuera y desfinanciaron”, señaló la vicepresidenta, al referirse a la gestión de Cambiemos 2015-2019.



Por eso -continuó-, “si queremos desarrollo con inclusión, tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera”.



Cristina pidió “sacarse las anteojeras ideológicas y dogmáticas y poner siempre como horizonte la defensa de los intereses nacionales”.



“No fue una decisión ideológica sino pragmática de gestión económica”, dijo sobre la decisión de su gobierno, en el 2008, cuando “pagaba los salarios y el combustible de los aviones” mientras Aerolíneas Argentinas continuaba siendo privada.



Poco antes, en su discurso, Massa también tuvo conceptos similares: “Cuando uno mira el impacto de Aerolíneas en destinos turísticos y en destinos de desarrollo hidrocarburífero claramente se ve el objetivo de garantizar que el desarrollo tenga mirada federal y esa mirada necesita inversión e intervención del Estado”.



Cristina también apuntó contra ciertos empresarios que promueven una mirada dolarizada de la economía argentina. “La economía argentina está atada al dólar porque cuando los empresarios calculan su rentabilidad no lo hacen, como indicarían los manuales, sobre el costo, lo hacen calculando la cantidad de dólares que quieren comprar, y cuando se nos produce la brecha por la escasez de dólares, lo hacen al dólar blue, al ilegal”, dijo la vicepresidenta.



Según consideró la expresidenta, este “es el drama que tiene la Argentina” y no es exclusivo “de un Gobierno, ni una ideología, sino de un país” sobre el cual dijo que “es necesario hacerse cargo sobre cómo abordar este problema”.