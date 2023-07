Rusia dijo que el acuerdo por granos cayó pero lo renovaría

martes 18 de julio de 2023 | 6:02hs.

Rusia afirmó ayer que se niega a prorrogar un histórico acuerdo de exportación de granos ucranianos, que expiró ayer, al tiempo que aseguró que está lista para volver al pacto “inmediatamente” cuando se cumplan sus condiciones.



“El acuerdo del mar Negro ha terminado de facto hoy”, dijo ayer a los periodistas el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.



“Tan pronto como la parte relativa a Rusia esté satisfecha, el país volverá inmediatamente al acuerdo sobre los cereales”, añadió, informó la agencia de noticias AFP. En respuesta, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró ayer que su país está dispuesto a mantener las exportaciones de granos a través del mar Negro.



“Incluso sin Rusia, se debe hacer todo lo posible para que podamos utilizar ese corredor (para las exportaciones) en el mar Negro. No tenemos miedo”, dijo Zelenski, según declaraciones compartidas por su portavoz Serguei Nikiforov en Facebook.



Firmado en julio de 2022 en Estambul y ya prorrogado en dos ocasiones, el acuerdo mediado por Turquía y Naciones Unidas que permite a Ucrania exportar sus cereales por el mar Negro posibilitó, durante el año transcurrido, sacar cerca de 33 millones de toneladas de cereales de los puertos ucranianos, a pesar del conflicto.



El acuerdo alivió los temores a una crisis alimentaria mundial y permitió exportar más de 32 millones de toneladas de grano ucraniano. Moscú lleva varias semanas amenazando con no prorrogarlo, quejándose de los obstáculos a sus propias entregas de productos agrícolas y de fertilizantes, y asegurando que no se cumple el objetivo declarado del acuerdo. La decisión rusa de no prolongarlo se conoció unas horas después de que drones navales atacaran el puente que une Rusia con la península anexada de Crimea, (ver Drones acuáticos...) clave para abastecer a los soldados rusos en Ucrania.

Reino Unido anunció sanciones

El Reino Unido anunció ayer nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a las denuncias de deportaciones forzadas de niños ucranianos y la difusión de propagandas que incitan al odio, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly.



Entre los individuos sancionados figuran la comisionada para los Derechos del Niño en la Región de Moscú, Ksenia Mishonova, y el ministro de Educación de Rusia, Sergei Kravtsov. También recibió sanción el periodista y activista Anton Krasovsky, quien fue presentador de televisión y director de transmisiones en ruso en la emisora ​​estatal RT desde 2020 hasta octubre de 2022 y afirmó en vivo que los niños ucranianos deberían ser ahogados y quemados, según afirma el Reino Unido.

Drones acuáticos habrían volado el puente con Crimea

El tráfico de vehículos en el único puente que conecta Rusia con la Crimea anexionada por Moscú, y que es una importante ruta de suministro para las fuerzas del Kremlin en la guerra con Ucrania, quedó cortado ayer después de uno de sus tramos volara por los aires, en una explosión que también mató a un matrimonio e hirió a su hija.



El tráfico ferroviario, interrumpido en un principio, se reanudó tras un parón de unas seis horas.



El ataque era obra de dos drones acuáticos ucranianos, según el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia.



Las autoridades ucranianas evitaron atribuirse la responsabilidad de forma clara, como ha ocurrido en ataques anteriores. Pero en lo que parecía ser una admisión tácita, el vocero del Servicio ucraniano de Seguridad Artem Degtyarenko dijo en un comunicado que su agencia revelaría detalles sobre cómo se había organizado el “bang” cuando Ucrania hubiera ganado la guerra.



Era el segundo golpe importante al puente desde octubre, cuando un camión bomba voló dos secciones. Un video publicado por el canal de noticias en internet Crimea 24 mostraba un tramo del puente inclinado y colgando, aunque no parecía que ningún trozo hubiera caído al agua.