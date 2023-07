Ucrania se defiende y Putin minimizó la contraofensiva

lunes 17 de julio de 2023 | 6:02hs.

Ucrania reconoció ayer que está en posición defensiva en el frente oriental ante las tropas rusas y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo que la contraofensiva de Kiev “no ha tenido éxito”, mientras el mundo esperaba expectante si se logrará renovar el acuerdo para que se siga comercializando los granos y fertilizantes de ambos países, que en conjunto producen un tercio del trigo mundial, y que vence mañana.



“Durante dos días seguidos, el enemigo ha estado atacando activamente en la zona de Kupiansk, en la región de Jarkov; nos estamos defendiendo”, indicó la viceministra de Defensa ucraniana, Ganna Maliar, quien agregó que se estaban librando “batallas feroces” y las posiciones “cambian varias veces al día”.



Kiev admitió, sin embargo, que la contraofensiva estaba siendo difícil, y pidió a sus aliados occidentales más armas y artillería de largo alcance.



No obstante, la funcionaria del gobierno de Volodimir Zelenski dijo en la red social Telegram que las fuerzas ucranianas estaban “avanzando gradualmente en la zona de Bajmut”, una ciudad capturada en mayo por Rusia.



Por su lado, Putin afirmó que la contraofensiva de las fuerzas ucranianas, destinada a recuperar los territorios ocupados por Moscú en el este y el sur del país, no está resultando exitosa.



“Todos los intentos del enemigo de romper nuestras defensas fueron infructuosos a lo largo de la ofensiva; el enemigo no ha tenido éxito”, declaró Putin en una entrevista con el canal de televisión Russia-1 emitida ayer.



El mandatario estimó también que la situación era “positiva” para las fuerzas rusas.



“Nuestras tropas están actuando de forma heroica, y de manera inesperada para el adversario están incluso pasando a la ofensiva en ciertos sectores y capturando posiciones más ventajosas”, afirmó Putin.



Fecha clave por cereales

Por otro lado, el acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos a través del mar Negro expirará en la medianoche de hoy hora de Estambul (las 18 en la Argentina) y aún no había una confirmación de que pueda ser extendido.



Firmado inicialmente en julio de 2022 en Estambul bajo los auspicios de Turquía y la ONU, y prorrogado varias veces desde entonces, el acuerdo permitió en un año exportar cerca de 33 millones de toneladas de cereales, a pesar del conflicto.



El viernes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mediador entre Kiev y Moscú, aseguró que Putin estaba “de acuerdo” en prorrogar de nuevo el acuerdo, fundamental para garantizar el suministro de granos a nivel mundial, pero el Kremlin no confirmó tal declaración. En una entrevista telefónica ayer con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, Putin dijo que “siguen sin cumplirse” las “obligaciones fijadas en el memorando Rusia-ONU”, relativas al levantamiento de obstáculos a las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos.

Rusia advierte que también lanzará bombas de racimo

El presidente ruso Vladímir Putin dijo en una entrevista publicada ayer que su país tiene un “arsenal suficiente” de bombas de racimo, y advirtió que Rusia “se reserva el derecho a tomar acciones recíprocas” si Ucrania emplea las controvertidas armas.



En sus primeros comentarios sobre que Estados Unidos entregue munición de racimo a Ucrania, Putin dijo que Rusia no ha utilizado esa clase de armas en su guerra con Ucrania hasta ahora. El uso de bombas de racimo por parte de Rusia y Ucrania ha sido ampliamente documentado, incluso por The Associated Press y organizaciones humanitarias internacionales, y se han encontrado rondas de bombas racimo después de los ataques rusos.



“Hasta ahora no lo hemos hecho, no lo hemos utilizado, y no hemos tenido esa necesidad”, dijo Putin. El reportero de Rossiya Pavel Zarubin publicó extractos de la entrevista en su canal de Telegram ayer.



El Pentágono dijo el jueves que las bombas de racimo proporcionadas por Estados Unidos habían llegado a Ucrania. Se trata de proyectiles que se abren en el aire y liberan decenas de explosivos más pequeños. Estados Unidos las considera una forma de que Kiev reciba la munición que necesita para impulsar su ofensiva y abrirse paso a través de las líneas rusas.