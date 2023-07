Refuerzan el control sobre mujeres que no llevan velo

lunes 17 de julio de 2023 | 6:02hs.

Las autoridades de Irán anunciaron ayer el redespliegue de la Policía de la moral en las calles del país en el marco de una nueva campaña para controlar la vestimenta de las mujeres, incluido el uso del velo islámico (hiyab), diez meses después de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida en septiembre por supuestamente llevar mal puesto el velo. La policía iraní restableció las patrullas para sancionar a las mujeres, cada vez más numerosas, que no llevan velo en lugares públicos. “A partir de hoy, la policía (realizando patrullas en coche y a pie) advertirá y sancionará a las personas que, por desgracia, desobedecen las órdenes y siguen sin respetar el código de vestimenta”, advirtió ayer el vocero de la policía Said Montazeralmahdi, citado por la agencia Tasnim.



Montazeralmahdi recalcó que los agentes de este cuerpo retomarán la notificación y detención de mujeres que no usen el velo en público, antes de insistir en que la decisión ha llegado tras “demandas de la población e instituciones” para “expandir la seguridad pública” y “fortalecer los pilares de la familia”.



Asimismo, el vocero criticó a quienes “siguen insistiendo en romper las normas” y remarcó que “en caso de que no cumplan con las órdenes de la Policía, se adoptarán medidas legales y serán presentadas ante el sistema judicial”.



“Se espera que todo el mundo, especialmente las inteligentes mujeres del país, de las que depende el futuro de este país, ayuden a la cohesión social y a la seguridad general de la sociedad manteniendo la santidad del velo y respetando las normas aceptadas”, expresó.



Este anuncio se produce diez meses después de la muerte, el 16 de septiembre de 2022, de la joven kurda iraní de 22 años Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral que la acusaba de haber violado el código de vestimenta de la República Islámica, que obliga a las mujeres a llevar velo en público.



En los últimos días, fotos y videos -cuya autenticidad no pudo ser verificada según indicó la agencia de noticias AFP- fueron publicados en las redes sociales mostrando policías en chador sancionando y arrestando a mujeres que no llevaban velo.