El Territorio Fun

domingo 16 de julio de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap;Rauw Alejandro

2 Las babys Aitana

3 Los del espacio- Big One;Duki;Emilia;FMK;LIT killah;Maria Becerra; Rusherking;Tiago PZK

4 Me enteré- Tiago PZK;Tini

5 Mientras me curo del cora- Karol G

6 Un x100to - Bad Bnny; Grupo Frontera

7 Vagabundo - Manuel Turizo; Sebastián Yatra; Beéle

8 No se ve- Emilia;Ludmilla;Zecca

9 Perfecta - FMK; María Becerra; Miranda

10 Dance the Night - Dua Lipa



A la espera de un gran estreno

Se aproxima el gran día del estreno de la película ‘Barbie’ protagonizada por Margot Robbie y el tema

desborda las redes sociales. En Tik Tok los y las fanáticas de la famosa muñeca esperan impacientes el avant premiere y mientras lo hacen van mostrando una gran cantidad de contenido referido a la temática.

El hashtag #BarbieLaPelícula ya superó los 6 millones de videos compartidos, entre ellos se pueden ver

fragmentos a modo de adelanto de la película, entrevistas a sus protagonistas y todo sobre el detrás de escena de la gran grabación.

Hay muchas historias detrás de este filme, una de ellas es la teoría de que se ocupó tanta pintura de color rosa para su grabación que dejaron sin stock de este color a una reconocida marca de pinturas.



Roblox permitirá crear experiencias de videojuegos para mayores de 17 años

Roblox anunció que permitirá a los creadores de videojuegos en línea crear experiencias para usuarios mayores de 17 años, incluyendo temas e historias “más maduras”, así como, prácticas con más “violencia, sangre o humor crudo”.

La compañía de videojuego en línea ha subrayado que es una plataforma “para todas las edades” donde las personas pueden conectarse con amigos y descubrir “una amplia gama de experiencias relevantes, atractivas y apropiadas para su edad”.

Al respecto, señaló que actualmente, el grupo de edad “más rápido de crecimiento” en Roblox es el que comprende entre los 17 y los 24 años. Y ahora ermitirá a los creadores diseñar contenido específico para esta audiencia.

