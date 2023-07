Estudiante de medicina de Nueva York participa en proyectos de investigación en Santo Tomé

jueves 13 de julio de 2023 | 11:15hs.

Dhana estudia medicina en la Universidad de Stony Brook, en Estados Unidos, y es la primera experiencia en estancias de investigación con esa casa facultativa, que pronto recibirá a estudiantes argentinos de intercambio.

El intercambio universitario se enmarca en el programa de cooperación e investigación internacional que la Fundación Barceló mantiene con instituciones universitarias, centros de investigación, y redes académicas y científicas internacionales.

Su estancia en Santo Tomé le permitió entrar en contacto con otro mundo y abrirse a nuevas experiencias que, afirma Dhana, serán muy enriquecedoras para su futuro como profesional de la salud: “Yo estoy en Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo. El contraste con Santo Tomé en ese aspecto es claro. Pero creo que Santo Tomé tiene mucho que enseñar, sobre todo en lo social. Ver otras realidades, poder llegar a la gente que verdaderamente necesita asistencia médica y poder ayudar a mejorar la salud de muchas personas es muy gratificante y muy bueno para mi formación”.

El proyecto de investigación de la Fundación Barceló que integra Dhana como pasante está orientado a la evaluación de los resultados en la implementación de los programas Prevención VIH-Sida, Hepatitis Virales e Infecciones de Transmisión Sexual (VIH-SIDA-ITS) y Salud Reproductiva y Procreación Responsable (PPSR y PR) en los centros de atención primaria de Santo Tomé, bajo la dirección de la Dra. Azucena Ríos.

“Poder investigar con profesionales que están dispuestos a enseñar y a ayudarme en todo lo que necesito me permite aprender mucho”, detalló Dhana. “Mis compañeros han sido muy amables, estoy muy a gusto. Santo Tomé me recuerda a mi pueblo en Ecuador, me siento como en casa”, concluyó.

Si bien son muchas las experiencias de intercambio que ha desarrollado la facultad con universidades de otros países, es la primera experiencia en estancias de investigación con la Universidad Stony Brook. La movilidad también es posible hacia los Estados Unidos. De hecho, este año está pronta a concretarse la participación de dos estudiantes de la Fundación Barceló para hacer rotaciones de medicina en esa universidad.