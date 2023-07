Más de 300 personas buscan a un nene de 2 años

martes 11 de julio de 2023 | 6:02hs.

Francia está conmocionada por la desaparición de un nene de dos años en un pueblo de apenas 25 habitantes en el sudeste del país. Se sospecha que el pequeño se perdió en una zona montañosa, pero las autoridades no descartan un secuestro. “No hemos podido localizar por ahora al pequeño”, reconoció el prefecto de Alpes Alta Provenza, Marc Chappuis, en una rueda de prensa. Esta foto del folleto obtenida de la cuenta de Twitter francesa “Gendarmerie Nationale” muestra una llamada de testigos para Emile, un niño desaparecido en Le Vernet. Las autoridades desplegaron un centenar de policías y bomberos con perros rastreadores, así como unos doscientos voluntarios para intentar localizar al pequeño Emile, que desapareció el sábado del jardín de la casa de sus abuelos. Los responsables de la búsqueda no excluyen ninguna hipótesis, ya sea que el niño se marchara por su cuenta y se perdiera, o incluso un posible secuestro, pero por ahora no tienen indicios para pensar en un hecho delictivo.