Comitiva del gobierno viajará hoy a cerrar acuerdo con el FMI

martes 11 de julio de 2023 | 6:02hs.

UUna comitiva del Ministerio de Economía viaja hoy a los Estados Unidos para avanzar en las negociaciones con el FMI en busca de cerrar un acuerdo por la deuda de Argentina.



Los funcionarios que viajan a Washington son el secretario de Política Económica del Palacio de Hacienda, Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Macur, el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, y el director de la entidad monetaria, Pablo Manuel Carreras Mayer.



Por primera vez desde que asumió en su cargo el primero de mayo, el director para el Hemisferio Occidental del FMI Rodrigo Valdés negociará cara a cara con los enviados del Gobierno argentino.



¿Qué pide el FMI?

Según detalla el diario Ámbito Financiero, la línea del FMI sigue insistiendo con la necesidad de llevar adelante medidas de austeridad, en tanto que el ministro Sergio Massa no está dispuesto a poner en juego la actividad económica, según señalan en su entorno.



Uno de los aspectos centrales de los pedidos argentinos es que el país obtenga fondos adicionales. En principio, se estima que el FMI podría llegar a enviar -una vez concluido el acuerdo- unos U$S 2.000 millones– más los reembolsos estipulados.



Tal como anticipó este medio, uno de los puntos en discusión es que la fiscalización del organismo sea anual y que no se juzgue al país por no haber cumplido las metas tomando el período del primer semestre, sino como cálculo anualizado.



La política fiscal es otro de los temas controvertidos. Los técnicos no aceptan la petición del equipo económico de elevar en el orden del 2,5% del PIB la meta del déficit fiscal para el año. Por el contrario, habían planteado la necesidad de una reducción a 1,6% del desequilibrio primario.



La solución a la cual estarían arribando sería intermedia: mantener el 1,9% estipulado en el acuerdo, a pesar de que la sequía también tuvo impacto en los ingresos fiscales. Esta meta de 1,9% -de por sí exigente-, implica una fuerte restricción del gasto público que resulta difícil de cumplir en medio de un proceso electoral, presunción que comparte el organismo multilateral.



La postura de Massa

Luego de la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, que fungió como lanzamiento de campaña de Unión por la Patria (UP), el ministro de Economía Sergio Massa visitó los estudios de C5N y anticipó que “estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo con el FMI”, en referencia a la negociación de la deuda.



Massa, que estuvo en Salliqueló, donde participó de la puesta en marcha de la primera etapa del gasoducto junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre otros dirigentes, ofreció una entrevista para el programa Peronismo Para Todos que conduce Dady Brieva. “El cepo más grande que tiene la Argentina es la deuda con el FMI. Ese cepo te limita demasiado. Y encima vino la sequía después, que, de un día para el otro, nos sacó u$s20 mil millones de los u$s100 mil que íbamos a facturar como país”, dijo Massa.

Massa anticipó un beneficio para jubilados

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, dijo ayer que hoy habrá un anuncio que beneficiará a jubilados y pensionados y que será “una muy buena noticia”.



“Estamos trabajando para darle una muy buena noticia a los jubilados”, afirmó ayer el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones formuladas a Radio 10 y agregó: “Hoy mi principal responsabilidad es ser ministro de Economía”.



“Lo que tenemos que hacer es seguir resolviendo problemas, intentando resolver las dificultades que tiene la Argentina, seguir imponiendo la agenda de gobierno”, sostuvo el ministro de Economía al tiempo que remarcó que hoy su “principal responsabilidad es ser ministro de Economía”, agregó el funcionario.



En mayo último, Massa y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron el aumento del 20,92% correspondiente a la Ley de Movilidad y un refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de $15.000 en junio, $17.000 en julio y $20.000 en agosto. Asimismo, en junio se pagó el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima percibió $121.407.



Una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas, a partir de junio pasó a percibir $146.876 más el aguinaldo, ya que recibió un proporcional del refuerzo para los que cobran la mínima.



De esta forma, la jubilación mínima tuvo un 130% de incremento anual (junio 2022 - junio 2023), lo que representó un aumento del 7% en términos reales.



Un plus este mes

Si bien este mes (todavía) no hay aumento fijado, millones de beneficiarios del Anses verán un plus en sus cuentas.



Por un lado, más de 6 millones de jubilados y pensionados cobran el segundo bono extra de los tres que el gobierno paga en este trimestre a fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios con haberes más bajos. Este beneficio tiene un tope de $17.000.



Además, Anses paga otro bono extra. Se trata, en realidad, del monto que busca garantizar la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad. Este beneficio, que se lanzó con el nombre de Tarjeta Alimentar, oscila entre los $17.000 y los $34.000 dependiendo de la conformación del grupo familiar.