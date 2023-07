La guerra en Ucrania encabeza la agenda de temas de la Otan

martes 11 de julio de 2023 | 6:02hs.

La guerra de Ucrania encabezará desde hoy la agenda de una cumbre de la Otan en la capital de Lituania a la que asistirán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos de la alianza militar occidental.



Durante dos días a partir de hoy, se espera que se centren en garantizar que Ucrania tenga apoyo mientras continúe el conflicto, cómo acercar aún más al país a la Otan sin que se incorpore realmente a esa organización, y las garantías de seguridad que Kiev podría necesitar para garantizar que Rusia no vuelva a invadirlo después de que termine la guerra.



Los líderes reunidos en Vilna están listos para respaldar nuevos planes de defensa en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, intente ampliar la guerra más allá de Ucrania y llevarla hacia el oeste, en territorio aliado.



También sopesarán el gasto en defensa y cómo subir sus presupuestos a medida que la ayuda a Ucrania corroe las arcas militares nacionales. Además se debatirá la adhesión de Suecia a la alianza de 31 naciones, pues Turquía ha estado frenando la entrada del país escandinavo en la organización de seguridad más grande del mundo.



Membresía

El tema principal en el temario de la cumbre será qué hacer para ayudar a Ucrania. En 2008, el entonces presidente norteamericano George W. Bush declaró que Ucrania se convertiría en miembro de la Otan algún día.



En la actualidad, el país está tratando de defenderse de una invasión masiva por parte de Rusia, un viejo enemigo de la Otan. Occidente sostiene que Ucrania está defendiendo sus intereses y los países aliados están invirtiendo miles de millones de dólares en ayuda, apoyo económico y militar. La alianza militar no está lista aún para iniciar negociaciones para aceptar a Ucrania como uno de sus integrantes, pero está ayudando a entrenar y modernizar sus fuerzas armadas e instituciones de seguridad a fin de garantizar que el país pueda ocupar su lugar entre las filas de la Otan después de que termine la guerra. Durante la cumbre se creará un nuevo foro de consultas: el Consejo Otan-Ucrania.



Garantías

Las garantías de seguridad no son realmente un tema propio de la Otan, sino más bien de cada uno de los aliados, pero se prevé que el asunto domine las conversaciones en Vilna. La Otan y sus socios occidentales están analizando formas de proteger a Ucrania de una futura invasión después de que termine la guerra actual.

Estiman que unos 50.000 militares rusos murieron tras la invasión

Casi 50.000 hombres rusos han muerto en la guerra en Ucrania, según el primer análisis estadístico independiente sobre los muertos de Rusia en la guerra.



Dos medios rusos independientes (Mediazona y Meduza, que trabajaron con un científico de datos de una universidad alemana) emplearon datos del gobierno ruso para arrojar luz sobre uno de los secretos mejor guardados de Moscú, el auténtico coste humano de su invasión de Ucrania.



Para hacerlo, emplearon un concepto estadístico popularizado durante la pandemia del Covid llamado exceso de mortalidad. A partir de registros de herencias y datos oficiales de mortalidad, calcularon cuántos hombres menores de 50 murieron entre febrero de 2022 y mayo de 2023 por encima de lo normal. Ni Moscú ni Kiev dan datos actualizados de bajas militares, y ambos se esfuerzan por amplificar los del otro bando. Rusia apenas ha reconocido oficialmente la muerte de algo más de 6.000 soldados. Los reportes de bajas militares han sido perseguidos en medios rusos, según activistas y periodistas independientes.



Documentar las muertes se ha convertido en un acto de desafío, y los que lo hacen enfrentan acoso y posibles cargos penales.



Pese a esos desafíos, Mediazona y el Servicio Ruso de BBC, que trabajaron con una red de voluntarios, han empleado publicaciones en redes sociales y fotografías de cementerios en diferentes lugares de Rusia para crear una base de datos de muertes confirmadas en la guerra. Para el 7 de julio habían identificado a 27.423 soldados rusos muertos. “Estos sólo son soldados de los que sabemos el nombre, y en cada caso su muerte se verifica por varias fuentes”, dijo Dmitry Treshchanin, editor de Mediazona y que ayudó a supervisar la investigación.