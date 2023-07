Lacalle Pou le contestó a Alberto por la falta de agua

martes 11 de julio de 2023 | 6:02hs.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió ayer a los dichos de su par de Argentina, Alberto Fernández, quien dijo que “en Montevideo abren la canilla y no sale agua”, asegurando que esas declaraciones “pueden ser por dos razones: mala intención, que la descartó, o ignorancia” y confirmó que se comunicó con el embajador argentino en Uruguay para aclarar la situación.



En la tarde del domingo, Alberto Fernández, en conferencia de prensa, durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, habló sobre el cambio climático que compete a todas las partes del mundo, pero, especialmente, a América Latina y utilizó como ejemplo lo vivido en Uruguay. “El tiempo que nos viene por delante nos enfrenta a muchos desafíos y nos da oportunidades. El gran desafío es el cambio climático, ya está visto. Lo vivimos en la sequía, lo vive Uruguay. En Montevideo abren las canillas y el agua no sale”, dijo el mandatario.



Frente a esto, las reacciones del oficialismo no tardaron en llegar e incluso el mismo presidente declaró que los dichos de Fernández “pueden ser por dos razones”, mala intención, aunque remarcó que la descartaba o por ignorancia y remarcó que si su par argentino quiere obtener la información correcta solamente tiene que mirar en internet.



Por otro lado, remarcó que tuvo una conversación con el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, con el cual tiene una muy buena relación, y aclaró que el canciller habló con el presidente argentino para explicarle la real situación que afronta el país.