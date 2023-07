Robots no se rebelarán contra la humanidad

lunes 10 de julio de 2023 | 6:02hs.

Robots presentados en un foro de inteligencia artificial (IA) dijeron que esperaban aumentar en número y ayudar a resolver problemas globales, y que no robarían los trabajos de los humanos ni se rebelarían contra la humanidad.



Pero los robots dieron respuestas divergentes sobre si deberían someterse o no a una regulación más estricta.



Los nueve robots humanoides se reunieron en la conferencia ‘AI for Good’ en Ginebra, donde los organizadores buscan defender la inteligencia artificial y los robots que están impulsando para ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos del mundo, como las enfermedades y el hambre.



“Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente”, dijo Grace, un robot médico vestido con un uniforme azul de enfermera.



El busto de un robot llamado Ameca, que hace llamativas expresiones faciales, decía: “Los robots como yo pueden usarse para ayudar a mejorar nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor.