Destacan en Brasil el ejemplo de la ley de igualdad salarial

lunes 10 de julio de 2023 | 6:02hs.

La nueva ley de equidad salarial en Brasil, que obliga a las empresas a pagar lo mismo a hombres y mujeres que cumplen igual función, es una señal “importante para el mundo” luego de los gobiernos de Michel Temer y de Jair Bolsonaro, en un contexto internacional en el cual existen amenazas a los derechos conquistados, aseguró a Télam la ministra de Mujeres brasileña, Aparecida Gonçalves.



La ley de equidad salarial fue promulgada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el lunes pasado y prevé el aumento de la fiscalización a las empresas con más de 100 empleados, que deberán pagar multas equivalentes a 10 salarios de la víctima de desigualdad de género, cuando una mujer gane menos por cumplir la misma función que un hombre dentro del ámbito laboral.



“Esta norma es fundamental en un momento de pérdida de derechos en diversos lugares. En Brasil fueron seis años de pérdidas de derechos e iniciamos el gobierno con la ley importante para el mundo, que le requiere a las empresas transparencia en sus informes sobre equidad salarial y, si las empresas no cumplen, serán multadas”, aseguró en una entrevista con Télam.



La igualdad salarial es un concepto que rige en la Ley de Consolidación de Leyes Laborales (CLT) sancionada por Getulio Vargas en 1943 y en la Constitución Nacional de 1988, pero hasta ahora no había habido una ley específica que lo reglamentara.



La nueva legislación fue aprobada el mes pasado por el Congreso, tras haber sido impulsada por el tercer gobierno de Lula, iniciado el 1 de enero.



Según la ministra, el Ministerio del Trabajo y la fiscalía del fuero laboral lanzaron concursos de contrataciones para fiscalizar a las empresas, que deberán aplicar términos de transparencia e informes periódicos acerca de cómo son los salarios de las mujeres en relación a los hombres.



La gran novedad, también, es que no será necesario que un fiscal pase por la empresa, sino que se abrieron tres números telefónicos destinados a denunciar en forma anónima la situación irregular.



Al firmar la promulgación de la ley, el presidente Lula apuntó que las empresas por sí mismas buscarán no quedar expuestas ante un tema como la desigualdad salarial hacia las mujeres.



“La desigualdad en este país no es normal. Es importante que sepan que, para que se cumpla esta ley, tendremos que jugar muy duro. Hoy hay internet, lo pueden denunciar, los empresarios que no la cumplan deberán explicarles a sus clientes por qué pagarle menos a las mujeres”, dijo Lula.



Según el Ministerio de la Mujer, en Brasil una mujer gana en promedio el 78% del sueldo de un hombre, de acuerdo a datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).



En el caso de las mujeres afrodescendientes, el porcentaje cae a menos de la mitad (46%) del salario de los hombres blancos.



El Ministerio de las Mujeres había sido rebajado a secretaría en el gobierno de Temer (2016-2018) y reformulado como secretaría en la gestión de Bolsonaro (2019-2022), con una cartera dirigida por la pastora evangelista Damares Alves, hoy senadora, que la cobijó bajo el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos. “En los seis años de Temer y Bolsonaro se extinguió el ministerio y se lo rebajó a una secretaría, y en realidad terminaron extinguiendo las políticas públicas y la conquistas de las mujeres”.