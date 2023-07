Trasladaron a Cacho Garay a la cárcel tras violar la orden de restricción contra su ex pareja

sábado 08 de julio de 2023 | 11:00hs.

Luego de que la Justicia le otorgara el beneficio de cumplir la prisión preventiva en modalidad domiciliaria, Juan “Cacho” Garay fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza por haber violado la orden de restricción contra su ex pareja, Verónica Macías, quien lo denunció por violencia de género y abuso sexual. Por la misma causa, se encuentra imputada una empleada legislativa que habría colaborado con el famoso

El juez Federico Martínez revocó el beneficio de la prisión domiciliaria que había recibido el humorista a mediados de abril, tras haber pagado una multa económica de un millón de pesos. El agresor cumplía lo que dictaba la Justicia en el domicilio de su hermana, ubicado en la localidad de Coquimbito que pertenece al departamento de Maipú, en Mendoza. Sin embargo, se confirmó que Garay rompió la medida cautelar por vía virtual.

Durante mayo, Macías denunció haber recibido una llamada telefónica, en la que solo se escuchaba el sonido ambiente, por lo que desde la Fiscalía se interpretó el hecho como una situación de amedrentamiento contra la mujer. Por este motivo, se investigó la procedencia de la comunicación y se determinó que se había realizado desde la línea contratada en la vivienda en la que se alojaba el imputado.

De esta manera, Garay fue imputado por desobediencia, debido a que la orden de alejamiento no solamente refiere al no contacto presencial, sino que también son penadas las comunicaciones por vía virtual, es decir, a través de medios telefónicos o el uso de las redes sociales y plataformas de mensajería. La acusación derivó en el ordenamiento de su detención y posterior traslado, que fue solicitado por la fiscal Mónica Fernández Poblet, según la información obtenida por Télam.

Por el momento, hay dos personas imputadas en la causa que inició Macías, ya que una empleada legislativa y ex reina de la Vendimia, identificada como Sandra Astudillo, fue detenida el pasado 13 de junio en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza al ser señalada como la coautora del delito de “abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos cometidos en un contexto de violencia de género”.

“Él me hacía participar de encuentros con otras mujeres, todo era sexo. Yo pensaba que ya me había acostumbrado y lo empecé a naturalizar”, relató la ex esposa del comediante durante una entrevista a “Intrusos”, al aire de América TV, luego de mencionar: “Siempre le tuve miedo”. “Un día quise escaparme y entré en shock, quise llamar a mis hermanas y él decía ‘hay que calmarla, hay que matarla a esta pendeja porque me va a arruinar la carrera’ y sacó un arma”, recordó.

En cuanto a la situación de violencia que la obligó a buscar ayuda, la mujer explicó que todo surgió de una supuesta amenaza de tirarla por el balcón de un hotel ubicado en Villa Carlos Paz, en el que se hospedaron este verano durante la temporada teatral. “Le dije que algún día se iban a enterar de quién es en verdad, y me dijo ‘yo ahora te mato, te tiro por el balcón’, y como tiene amigos en el hotel y amigos jueces, me dijo que nadie se iba a enterar, que iba a quedar como un accidente”, narró al agregar que una empleada del lugar la asistió cuando sufrió un ataque y se encerró en la habitación para evitar que el denunciado vuelva a ingresar. “Me encontró en shock y le conté”, amplió.

Los delitos por los que fue imputado el humorista

El primer fiscal del caso, Daniel Carniello, comenzó a investigarlo por “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge -ya que a mediados de 2022 la pareja contrajo nupcias-, y por tenencia de armas de fuego de uso civil”, enumeración basada en los testimonios y las pericias a la que fue sometida la denunciante.

Los allanamientos que se realizaron en el domicilio que compartían Garay y Macías se encontraron elementos que complicaría la situación del comediante, ya que estos reforzarían las acusaciones que presentó la mujer. Entre los objetos secuestrados se encontró un revólver calibre 32 -el cual fue señalado como el arma que habría utilizado para amenazarla-; cachas de madera de color marrón, inscripción CTG sin número de fábrica que sea visible; 5 alvéolos; un cuchillo metálico de 27 cm con un mango de plástico.

Por otro lado, los investigadores hallaron un bastón de seguridad telescópico flexible metálico mango plástico con longitud total de 46 cm; otro bastón de una longitud total de 46 cm; 5 cartuchos cal 38, inscripción remumo; un cartucho 9 mm de fogueo, marca Walther; 8 cartuchos cal 22 uno de fogueo 9 mm, inscripción OA; un cilindro transparente con 14 pastillas color rosada; y una videocasetera marca Sony con un cassette en interior con la inscripción Natibum. En el caso de los bastones, estos tendrían un rol primordial para la fiscalía, debido a que la denunciante mencionó objetos de este estilo que habrían sido utilizados en las vejaciones.