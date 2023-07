Territorio Fun

sábado 08 de julio de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Rauw Alejandro:

Bzrp Music Sessions,

Vol. 56 - Bizarrap;

Rauw Alejandro

2 Los del espacio-

Big One;Duki;Emilia;

FMK;LIT killah;Maria

Becerra; Rusherking;

Tiago PZK

3 Las babys- Aitana

4 Me enteré- Tiago

PZK;Tini

5 Vagabundo- Manuel

Turizo;Sebastián

Yatra;Beéle

6 Mientras me curo

del cora- Karol G

7 Un x100to- Bad

Bunny;Grupo Frontera

8 No se ve- Emilia;

Ludmilla;Zecca

9 Dance the night-

Dua Lipa

10 Tqum- Danna

Paola;Sofía Reyes





Amigos de la granja que bailan reguetón

A los cumpleaños infantiles se suele llevar animadores, desde magos, payasos y personas disfrazadas de diversos personajes, los que llevan a cabo este trabajo suelen ser unos apasionados, como los que se viralizaron en Tik Tok en la última semana.

La cuenta protagonista de las animaciones infantiles se llama “Cecishow Cortez Cardenas” animadores de fiestas infantiles de Perú y se hicieron famosos en la plataforma del momento gracias a sus peculiares bailes.

Este equipo de trabajo de animación infantil tiene una gran pasión por su labor y su estilo para publicitar su trabajo es llamativo ya que publican videos en los que bailan con gran destreza con gigantescos disfraces que logran viralizarse en todas las plataformas, en tik tok ya llegaron a los dos millones de seguidores.



Trailer de Mortal Kombat 1 confirma la llegada de nuevos personajes

Mortal Kombat 1 está muy cerca de llegar a las tiendas. No obstante, NetherRealm Studios hará mucho más amena la espera con nuevos adelantos que muestran la identidad de los peleadores que conformarán el roster inicial.

El estudio desarrollador realizó una transmisión en vivo especial en la que compartió nuevos detalles del título. El trailer mostró un breve vistazo a Rain, quien formará parte del roster principal en el lanzamiento. Será un hechicero del Mundo Exterior que utilizará un báculo mágico y sus poderes de control de agua para crear lluvia y toda clase de ataques a distancia.

Mauricio Barrios, Lorena Cáceres y Theo.

Rosanna Ibarrola, Raquel Barrientos, Marcela Mantulak, Patricia Jasinskas, Leonor Pereira (cumpleañera) y Teresa Valdovinos.

Ezequiel y Noah.

Benja Carreras, Leti Benítez, Angélica Zarza, Gabi Benítez y Ana Carreras.