Massa anunció que se levanta el paro de colectivos y el lunes retoman negociaciones

viernes 07 de julio de 2023 | 17:10hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a las 17:30 se levantará el paro de colectivos y que desde el lunes se abrirán una mesa de negociación para "resolver" todos los problemas pendientes.

Con un tono mesurado, Massa pidió que "nunca más la gente quede de rehén", en una reunión donde estaban sentados a la mesa empresarios del transporte y el titular de la UTA, Roberto Fernández. "Las discusiones se tienen que dar en un marco de diálogo no de extorsión", dijo en una conferencia de prensa.

El paro de colectivos provocó severos trastornos durante la jornada y duros cruces entre empresarios, sindicalistas y el gobierno. Massa también pidió que en la mesa de diálogo que se está armando también participe la Ciudad de Buenos Aires.

"Es un día muy triste. Hablamos de 4 millones de usuarios, 4 millones de personas que perdieron presentismo en el trabajo, el turno en algún hospital, dejaron de ir a visitar a un familiar o peor aún, tuvieron que pagar Uber, viajar en tren estresando el sistema de trenes o caminar 30 o 40 cuadras por una discusión que para nosotros no es habitual y es respecto a una parte del subsidio, que no tiene que ver con el salario de los trabajadores, porque el salario de los trabajadores el Estado los depositó en tiempo y forma a las empresas", manifestó Massa, apuntando que "nosotros estamos acostumbrados al diálogo, a buscar concensos, a agotar la búsqueda de soluciones y a tratar de resolver los problemas de la gente en acuerdo, no desde la extorsión, no con un revólver en la mesa, no tomando de rehén a los pasajeros y trabajadores. No lo podemos permitir".

En sintonía con lo que había dicho antes, apuntando a algunos empresarios del transporte, añadió que "la retención del dinero de los trabajadores por parte de los empresarios puede constituir un delito y es importante que lo tengamos claro", y reiteró: "No nos gustan que las discusiones se den en un marco de extorsión".