Bullrich volvió a cuestionar a Larreta por cortes en Caba

jueves 06 de julio de 2023 | 6:02hs.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich volvió a cuestionar cómo afronta las protestas y los cortes de calles su rival Horacio Rodríguez Larreta, al afirmar que “ahora en la campaña, dice ‘voy a hacer lo que no hice’”, mientras el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, defendió al alcalde capitalino y sostuvo que con la exministra de Seguridad “tampoco se terminaron los piquetes”.

“Si en ocho años alguien no soluciona un problema, ¿por qué me dice que lo va a solucionar en los próximos cuatro? No se entiende y no es un tema menor”, expresó Bullrich en declaraciones a Radio Dos de Corrientes.

La precandidata dio detalles de que cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) pidió “terminar con los piquetes” y que desde su propio gobierno le “dijeron que no”.

“Nosotros le pasamos la Policía a la Ciudad de Buenos Aires y en una reunión de la mesa chica pedí terminar con los piquetes en la 9 de Julio y me dijeron que no, que se haría cargo la Ciudad”, explicó.

Y agregó: “A partir de ahí tuvimos cuatro años de discusión, con Macri, Larreta, con todos, porque uno de los temas que habíamos prometido a nuestros votantes era poner orden y convivencia y ahora en la campaña, Larreta dice ‘voy a hacer lo que no hice’”.

La respuesta de Felipe Miguel

Quien salió en defensa de Larreta fue su jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

“Cuando ella (Bullrich) fue ministra tampoco se terminaron los piquetes ni (los manifestantes) dejaron de ingresar por los accesos de la Ciudad”, dijo Miguel en declaraciones a radio La Red.

Aunque afirmó que “no comparte” realizar “discusiones de esta manera” dentro de la coalición, el funcionario porteño remarcó que la propia Bullrich ya había admitido que “no hay mucho que se pueda hacer” frente a las protestas y los cortes de calles.