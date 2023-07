Levantan la inmunidad diplomática a Puigdemont

jueves 06 de julio de 2023 | 6:02hs.

La Justicia europea confirmó el levantamiento de la inmunidad diplomática de Carles Puigdemont decidido por el Parlamento Europeo, lo que supone un revés para la estrategia del independentista catalán, figura principal del intento de secesión de esta región española en 2017.

La decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) afecta igualmente a Toni Comín y Clara Ponsatí, exmiembros del gobierno regional catalán que encabezaba Puigdemont. Los tres están procesados por la Justicia española por su participación en el intento fallido de secesión del noreste región española.

En su recurso, los tres eurodiputados pedían ahora al tribunal europeo que anulara la decisión de levantar su inmunidad. Con su decisión, el tribunal allana el aún extenso camino para que sean presentados ante la Justicia española.

En una conferencia de prensa desde la sede del Parlamento Europeo, Puigdemont llamó a “remontar” la sentencia “adversa” en el Tribunal de Justicia de la UE.

“No era lo que esperábamos, pero no podemos decir que no estábamos preparados para este escenario. Nos toca otra vez remontar una situación adversa, no es la primera vez”, aseguró el independentista catalán, citado por la agencia de noticias Europa Press.