Advierten sobre el daño ambiental que producen las trillas en Misiones

Las trillas de jeep fueron ganando terreno en el último tiempo en la provincia de Misiones, una actividad que fue creciendo, pero que a su vez se fue convirtiendo en una pesadilla para el medio ambiente. En esa línea, desde el Frente Ciudadano Ambientan Kaapuera, dieron a conocer que estas actividades le hacen mucho daño al medio ambiente.

“Es una actividad que hace un tiempo tuvo mucho auge, pero luego fue cayendo o disminuyendo en la zona, debido a los impactos que se generan en el medio ambiente”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el ecologista Rulo Bre-gagnolo.

Entre otras cuestiones, el integrante del Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera, indicó que este tipo de actividad se desarrolla de forma normal en el vecino país de Brasil y que en la tierra colorada, de a poco se fue adoptando la actividad por su cercanía, pero sobre todo porque aún hay “espacios de montes”.

“La muchachada se prende y se larga a hacer ese tipo de actividades que francamente a esta altura de la existencia cuando el planeta se está calentando, cuando cada árbol tiene un valor importantísimo al igual que cada curso de agua y todo eso es significado de vida, no debería admitirse más. Por qué no debería admitirse, por el impacto ambiental que genera la presencia de vehículos que remueven todo el lecho de los arroyos, no solo ensuciando el agua que es lo que se ve si no que destruyendo las posturas las huevas de los peces, entre otras muchas cosas”, expresó Bre-gagnolo.

“Estos chicos no consideran absolutamente nada, ellos meten sus vehículos en el medio ambiente provocando un daño muy grande, ruidos molestos, roturas de vegetales. También se ven afectadas las familias agrarias que viven aguas abajo, tienen una desconsideración en todo es como un desafío contra la naturaleza”, sostuvo el ambientalista.

Según dieron a conocer, en Aristóbulo del Valle, los jeeperos tienen un lugar donado por la comuna en el cual armaron un circuito para realizar la actividad, la cual se suele hacer una o dos veces al año.

“Realizar en ese lugar esta uy bien porque es un lugar creado para eso, pero realizar esta modalidad en chacras donde hay arroyos y hay bañados, es desafiar a la naturaleza y destruirla, me parece totalmente inadmisible”, expreso y añadió “que lo hagan en una chacra que es de su propiedad, o sea una propiedad privada no es una excusa, porque el arroyo que pasa por esa propiedad no es privada, el arroyo es una vía de tránsito, no existe la propiedad privada de ese curso de agua, sí de la tierra, pero eso no le da derecho al vecino destruir un arroyo que es común a otros vecinos”, explicó.

Debido a su proximidad con Brasil, últimamente en las localidades de San Pedro y El Soberbio se desarrollaron este tipo de encuentros.

“Parecen tractores, tienen unas gomas muy grandes y cuando uno ve la cantidad de desperdicio que queda porque después se justifican diciendo ‘nosotros plantamos 20 árboles o 50 árboles’, pero ni miles de árboles justifican el daño que hacen en ese ratito, tanto por los aceites de los motores que caen y termina contaminando los cursos de agua, como el desastre que queda en la naturaleza que después tiene que restaurarse prácticamente sola”, cerró.