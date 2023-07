Avanzan en unificar moneda que potenciará a países miembros

martes 04 de julio de 2023 | 6:04hs.

Tras la conferencia de prensa realizada ayer por la tarde en el hotel 02 de la ciudad de Puerto Iguazú, el ministro de Economía de la Nación y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa respondió algunas preguntas de la prensa. En ese marco, se refirió a las asimetrías de frontera e indicó que Brasil “tiene zonas aduaneras especiales, que de alguna manera, cuando el tipo de cambio no nos favorece, juegan o atentan contra el comercio, contra la industria, contra las pymes de Misiones”.



“Por eso es importante tener lo que yo llamo ‘fuelle’, que es el mecanismo sobre el cual damos intervención del Estado nacional y el Estado provincial. Tenés un área que te permite estabilizar precios y defender el valor de tu producto, que es defender el trabajo de los misioneros, ni más ni menos que eso”, apuntó.



También se refirió a la unificación de una moneda del Mercosur y a las expectativas respecto a las nuevas políticas para el país y Misiones.



- ¿Qué está faltando para la zona aduanera especial?

Bueno, la primera vez saben que lo sacamos del Congreso y después no nos lo aprobaron. La segunda, tuvimos a toda la oposición en contra, hicieron presentaciones, pero lo estamos sacando, falta muy poquito. Técnicamente está terminado, falta que la provincia complete una serie de datos que sé que no va a complicar porque es parte del trabajo obvio, natural y burocrático que debemos hacer.



- ¿Qué beneficios concretos pueden venir a partir de la zona aduanera?

Estamos buscando que todo lo que es, por un lado, Silicon Misiones, todo lo que es el desarrollo de tecnologías, de alguna manera permita a Misiones transformar el talento que está construyendo, el capital humano, en lo que nosotros llamamos una zona de start up tecnológica.



Después en paralelo, sobre la base de agregado de valor de algunos productos primarios, centralmente yerba mate, té y madera. Sentimos que también hay una oportunidad para que en esa zona haya valor agregado desarrollado que le permita a Misiones hacerse fuerte, entendiendo que además ya hay mercados internacionales abiertos y que el puerto le baja el costo logístico a Misiones mucho, no sólo para la madera sino para las producciones industriales.



- Ya como candidato presidencial, ¿qué se pone en juego ahora para la Argentina?

Desarrollo contra ajuste. La Argentina del desarrollo es la que queremos nosotros, que creemos que hay que juntar los dólares a partir de vender trabajo argentino al mundo para pagarle al fondo y sacárselo de encima, versus ajuste, los que creen que hay que recortar la inversión del Estado, recortar los subsidios, que hay que recortar los programas de asistencia social, la asistencia social, que hay que transformar la universidad en paga. De alguna manera lo que terminan generando es una sociedad dividida y empobrecida, porque no invertir en la educación pública de hoy es construir pobreza para mañana. Cuando yo escucho que quieren cobrarle la universidad a nuestros hijos… mi hijo puede ir a una universidad paga, pero la mayoría de los hijos de los argentinos no puede. Y si hay algo que reconocen en el mundo a Argentina es por el talento de nuestra gente. Eso tiene mucho que ver con la educación pública.



- ¿En qué se avanzó con la moneda común que se analizó hoy?

Es un trabajo que va a llevar seis meses, no es de un día para el otro. Lo primero que estamos peleando es el pago en monedas locales. Eso permite bajar la presión sobre el dólar. La sequía a la Argentina le sacó el 20% de su facturación, de sus exportaciones. Si la Argentina fuera una empresa, la sequía le arrancó de un día para el otro el 20% de lo que iba a vender. Es terrible.



- ¿Está costando resolver el problema de la inflación?

El problema es que venimos de dos años y medio donde no hubo renegociación con el fondo, donde tardamos demasiado con la renegociación con los bonistas, entonces el Estado se financió con emisión. Eso generó más de 10 puntos de PBI, y eso te genera un enorme excedente de pesos que no tiene anclaje en la economía real. Resolver lleva entre doce y 18 meses de estabilización.



- ¿Se sale sin devaluación?

Acá el problema es que algunos lo que plantean no es devaluación, es directamente unificación cambiaria. Eso significa condenar a las industrias misioneras a que pierdan la competitividad contra Silicon Paraguay. La dolarización es condenar a los trabajadores de la yerba a que cobren 15 dólares por mes, para que entendamos de qué estamos hablando.

