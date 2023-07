Massa defendió el federalismo tras resaltar alianza con la Renovación

martes 04 de julio de 2023 | 6:06hs.

EEl ministro de Economía Sergio Massa aprovechó su presencia en Puerto Iguazú donde participó en forma previa de la reunión de ministros, para concretar una presentación formal de su candidatura a presidente de la Nación por Unidos por Unión por la Patria (UP), la coalición política que es sucesora del Frente de Todos. Allí destacó su afinidad desde hace tiempo con el Frente Renovador de Misiones y recibió fuerte apoyo político, para luego delinear los pasos que daría de llegar a la presidencia, desde constituir un equipo más federal, donde ratificó que incluirá a misioneros y avanzar en un proyecto con soluciones regionales, abordando problemáticas propias de cada región. “El gran desafío acá es no quedarse encerrado en Buenos Aires, sino estar todo el tiempo recorriendo y viviendo la Argentina y el interior, del interior de la Argentina”



Sostuvo que “en términos económicos, yo creo que Argentina merece empezar a discutir una ley de economías regionales que establezca los diferenciales en términos de aportes y contribuciones, en términos impositivos por región”.



“A veces cuando peleamos con la zona de manera extendida o aduanera -que prometió para septiembre-, cuando como hoy con Oscar Herrera Ahuad firmamos los acuerdos de conectividad para toda la provincia, con una inversión muy importante de casi mil millones de pesos, cuando vemos la importancia de la reactivación del puerto y entendemos que la hidrovía no puede tener una mirada sólo para el corazón sojero del argentino o para el corazón maicero de la Argentina, sino que tiene que tener una mirada puesta en lo que son nuestras economías regionales”, fue lo que planteó Massa.



Luego repasó también lo que estuvo discutiendo horas previas en el encuentro del Mercosur, “vinculadas a obras como las de conectividad eléctrica que hoy (por ayer) estamos poniendo en marcha y además licitando nuevas energías renovables, porque la biomasa es una enorme oportunidad de futuro para Misiones y para la Argentina en términos de generación eléctrica. Cuando nos sentamos con el Gobernador y con los productores a trabajar en términos de mejorar el precio de la yerba o del té, lo que estamos haciendo es poniendo la mirada sobre la Argentina real”. Cuestionaría allí a quienes se pasean por los canales de televisión “haciendo slogans contra otro sector político”.



“Somos de alguna manera, los que sentimos que la mejor tarea que puede llevar adelante un dirigente político, es la de hacer, es la de trabajar y resolver todos los días problemas, sabiendo además, como saben ustedes, que gobernar no es tomar todos los días decisiones agradables, a veces hay decisiones que se toman que le gustan a todos y hay otras veces que son las que hay que tomar porque de alguna manera sirven para resolver en el mediano y largo plazo de nuestra patria, de nuestra provincia, de nuestros municipios”.



Allí agradeció a todos los intendentes de Misiones, actuales y electos que llegaron hasta el lugar convocados por el Frente Renovador de Misiones para acompañar al candidato a presidente.



El acompañamiento

Estuvieron presentes desde el gobernador Oscar Herrera Ahuad, acompañado por el electo Hugo Passalacqua y el también electo vicegobernador, Lucas Romero Spinelli. Lo acompañaron en el escenario del hotel 02 de Iguazú, los candidatos a senador, el actual vicegobernador Carlos Arce que encabeza la lista para representar a Misiones en el Senado de la Nación junto a la diputada provincial Sonia Rojas Decut y el referente juvenil Milton Astroza. Y para diputados nacionales los representantes son el concejal de Posadas, Daniel “Colo” Vancsik, la legisladora provincial Yamila Ruiz, el músico y referente social Alberto Arrúa y la diputada Adriana Bezus.



También Massa mantuvo una reunión en privado con el coordinador de gabinete, Ricardo Wellbach.



Previo al discurso de los candidatos, se proyectó un video en el que el actual conductor de la Renovación Carlos Rovira argumentaba las razones por la que acompañaba a Massa como candidato a presidente de la Nación.



Entiende Massa que como lo indica el nombre del partido que es similar a la que tiene el oficialismo de Misiones, es “la renovación permanente que tiene que vivir la política, tenemos que - todo el tiempo- abrir los brazos, convocar a todos los sectores, sentir que la participación de los jóvenes no es un problema, sino una oportunidad para enfrentar los nuevos desafíos”.



Destacó allí que “Misiones lidera en educación tecnológica y promueve la unidad en la diversidad para construir un país más justo e integrado. En un mundo en el que la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la conectividad y la brecha digital juegan un papel central”.



Resaltaría luego que “Misiones tiene su origen en la idea de la unión, de la concordia, de la unidad en la diversidad. Somos renovadores porque queremos seguir ampliando la participación de la sociedad en la política. Somos la unión frente a aquellos que plantean la Argentina sin moneda, dividida, peleada”, dijo al defender allí su mirada federal, “cuando otros la miran solo desde Buenos Aires”. Más adelante extendería sus conceptos en diálogo con la prensa.



A su turno, Herrera Ahuad ratificó el apoyo a Massa como candidato a presidente, destacando su confianza por haber acompañado en todo momento a la provincia.Tal reconocimiento lo hizo en forma previa Rovira y de allí la decisión de la Renovación de ir con boleta larga y acompañar con todos sus candidatos a Unión por la Patria. “Tenemos la enorme responsabilidad de acompañar con la militancia –a Massa- y estar al lado de nuestro candidato para que nos traiga respuestas a todos los argentinos”.

Importante inversión para conexión

El ministro Sergio Massa y el gobernador Oscar Herrera Ahuad terminaron cristalizando un convenio que se venía encarando con la secretaría de Innovación y Ciencia de la Nación. El mismo permitirá “la digitalización de 15 lugares de la provincia con todo el equipamiento, con una obra que contempla la compra de diferentes tipos de tecnología”. Será por más de 30 millones de pesos.



Además se firmó un acuerdo para instalar un punto digital en la localidad de San Antonio, obra muy importante “por la soberanía argentina y para la conectividad en el oriente de Misiones que a veces es muy complejo”, se detalló.



“De esta manera se tendrá Wifi de forma cerrada para todos los emprendimientos. Mientras que en otros puntos, será abierto. Eso se irá definiendo con los diversos intendentes”, detalló el gobernador Herrera Ahuad en diálogo con El Territorio.

El Mercosur redefine la agenda con base en la globalización de las regiones El Parlasur apunta a la consolidación democrática Avanzan en unificar moneda que potenciará a países miembros Continúa hoy la cumbre con Alberto Fernández como anfitrión