Comercio con Brasil dejó un déficit de U$S 1.000 millones

martes 04 de julio de 2023 | 6:02hs.

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2.896 millones en junio, un 0,8% inferior a igual período de 2022, con un déficit de más de U$S 1.000 millones para la Argentina debido a la caída de las exportaciones y un incremento en las importaciones.



Así se desprende de un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio en base a datos del Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Brasil, en el que se destacó que el intercambio en junio cayó un 6,3% con respecto a mayo, debido a la baja de exportaciones en un 20%, y a un incremento de las importaciones de 2,2%.



Las ventas argentinas a Brasil cayeron en junio de 2023 un 31% con respecto a junio de 2022 (tercer mes consecutivo de baja) al sumar U$S 927 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1.969 millones y mostraron un alza interanual del 25%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 1.042 millones, considerado el más alto registrado desde el año 2.000 cuando comienza el análisis de la serie bilateral.