La Iglesia Católica pidió participar más en democracia

lunes 03 de julio de 2023 | 6:02hs.

La Iglesia Católica pidió ayer trabajar por “una democracia participativa” y con “pluralidad”, sin “claudicar” ante los sectores que cuestionan el sistema democrático, y reclamó “bienestar para el pueblo” con “tierra, techo y trabajo”, en el cierre de la Semana Social que organiza anualmente la Comisión Episcopal de Pastoral Social en Mar del Plata.



Al mismo tiempo, en un documento con fuerte tono político, advirtió que “el fin del estado de bienestar no puede resolverse con leyes represivas, que no consideran los fundamentos sociales de tales problemáticas” ; reclamó por las “deudas en la calidad de formación” educativa y alertó sobre los “golpes de Estado blandos” en Latinoamérica.



“Necesitamos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, con la correspondiente pluralidad. Hay sectores que hoy cuestionan el sistema democrático, pero no debemos claudicar, es el marco y estilo de vida que hemos elegido tener”, destacó el mensaje final.



La lectura del texto de cierre del encuentro de tres días estuvo encabezada por monseñor Jorge Lugones, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, quien junto a los obispos Pedro María Laxague y Ernesto Giobando subrayaron que “ninguna solución basada en la eliminación del otro puede ser un buen camino para recrear la democracia”.



“Es necesario recuperar la pertenencia a la patria para construir juntos una comunidad que defienda la vida y el interés de todos, no dejando a nadie afuera”, puntualizó la Iglesia, y llamó a luchar “para recuperar la vigencia y el protagonismo popular en las instituciones sociales y políticas”.



En ese sentido, expresó: “Hablamos de una democracia que signifique la construcción de ciudadanía plena, de ejercicio de derechos, que asegure condiciones para el bienestar de nuestro pueblo, que supere la fragmentación, con sensibilidad social, con tierra, techo y trabajo que garantice igualdad de oportunidades, con independencia económica”.