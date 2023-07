La violencia no cesa en Francia y obliga a Macron a más medidas

lunes 03 de julio de 2023 | 6:02hs.

Numerosos jóvenes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad a primeras horas de ayer y atacaron la casa de un alcalde con un vehículo incendiado en la quinta noche consecutiva de disturbios en Francia tras la muerte de un adolescente a manos de la policía, aunque la violencia en general parecía haber amainado en comparación con los días anteriores.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha querido escenificar la fuerza y la unidad del Estado en la reunión mantenida ayer con siete de sus ministros y la Primera Ministra, Elisabeth Borne. En el encuentro se analizó la situación creada tras cinco días de disturbios en distintas ciudades del país como consecuencia de la muerte en Nanterre por disparos de la policía de Nahel M., de 17 años.



La policía había arrestado a 719 personas a nivel nacional en la madrugada de ayer después del enorme despliegue de fuerzas de seguridad para aplacar el peor alzamiento social ocurrido en años en el país.



La crisis ha presentado un nuevo desafío al liderazgo del presidente Emmanuel Macron y ha expuesto el profundo descontento en los vecindarios de bajos ingresos debido a la discriminación y la falta de oportunidades.



El joven de 17 años, cuya muerte el martes desató la ira, fue velado el sábado durante una ceremonia islámica en Nanterre, un suburbio de París, donde continuaban desbordadas las emociones por su fallecimiento. Las autoridades lo identificaron sólo por su primer nombre, Nahel.



Cuando caía la noche el sábado en la capital francesa, una pequeña multitud se reunió en los Campos Elíseos para protestar por la muerte del adolescente y la violencia policial, pero se toparon con centenares de agentes provistos con macanas y escudos que vigilaban la avenida y sus boutiques. En un vecindario menos elegante en el norte de París, los inconformes hicieron estallar petardos e incendiaron barricadas en tanto que la policía les arrojaba gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.



Un vehículo en llamas fue arrojado durante la noche contra la casa del alcalde de l’Hay-les-Roses, un suburbio de París. Varias escuelas, estaciones policiales, ayuntamientos y tiendas han sido blanco de incendios o actos de vandalismo en los últimos días, pero un ataque contra la casa de un alcalde es un hecho inusual.



El alcalde Vincent Jeanbrun dijo que su esposa y uno de sus hijos fueron heridos en el ataque ocurrido a la 1:30 de la mañana cuando la familia dormía y él se encontraba en el ayuntamiento dando seguimiento a la violencia.



Jeanbrun, del partido opositor republican conservador, dijo en un comunicado que el atentado representaba una nueva fase de “horror e ignominia” en medio de los disturbios, y exigió al gobierno que imponga el estado de emergencia.



Según medios franceses, un fiscal abrió una investigación por intento de homicidio.



Varias escaramuzas tuvieron lugar en la ciudad mediterránea de Marsella pero parecieron menos intensas que la noche previa, según el Ministerio del Interior. Un fuerte contingente policial arrestó a 55 personas en la ciudad.



Las detenciones fueron menores en número que la noche anterior en el resto del país. El ministro del Interior, Gerald Darmanin, lo atribuyó a “la resuelta actuación de las fuerzas de seguridad”.



En total más de 3.000 personas fueron detenidas desde la muerte de Nahel. El despliegue policial a gran escala fue acogido por algunos habitantes temerosos en vecindarios que han registrado hechos de violencia y por propietarios de tiendas saqueadas, pero aumentó la frustración entre quienes consideran al proceder policial como el meollo de la actual crisis en Francia.

La abuela de Nahel pide parar la destrucción

La abuela de Nahel M., el adolescente francés de 17 años asesinado la semana pasada por un policía, llamó ayer a la calma tras cinco noches de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en París y otras ciudades de Francia.”Quiero que todo esto pare. A la gente que está rompiendo cosas les digo que paren. Que no destruyan las escuelas”, lamentó la mujer, identificada como Nadia, en una conversación con la cadena Bfmtv.Nadia acusó a parte de los manifestantes de usar la muerte de su nieto “como excusa” para destruir el país.”Que no destruyan las escuelas, que no destruyan los colectivos, porque son las madres quienes los usan”, indicó.La mujer dijo también que estaba “cansada” de la crisis.Asimismo, indicó que la situación era todavía peor para su hija, la madre de Nahel.